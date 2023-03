Es una obra con mucha responsabilidad: Amalia Andrade sobre su incursión en teatro

Este 6 de marzo en el marco de la sección ‘Hay que leer’ estuvo para los micrófonos de Contrarreloj la reconocida escritora caleña, Amalia Andrade, para hablar sobre una pasión que recientemente despertó y sacó a flote: el teatro.

Andrade inició su intervención mencionando lo que le generó en materia de sentimientos, incursionar en este arte.

“Me lancé con mucho miedo, obviamente hacer cosas que uno no hace antes de pavor, pero siento que es un miedo que me ha motivado a explorar nuevas cosas”, contó.

Sin embargo, explicó que eso no fue un impedimento, pues “estoy muy familiarizada con el miedo, pero este es un miedo que me gusta”.

Así mismo, que su éxito en esta incursión no es solo de ella, sino también de su equipo de trabajo.

“Me lance con un grupo increíble que sin ellos no lo hubiera podido hacer”, sostuvo.

Por otro lado, hizo un paralelo entre la escritura y la actuación, sus dos ‘amores’, en donde explicó que ambos artes se unen en un punto en específico.

“ Me parece que la escritura y la actuación se tocan en un lugar que para mí es muy interesante: ambas cosas son muy buenas si uno le puede hacer olvidar a la persona que lee o ve la obra, que hay alguien actuando o escribiendo detrás; es la capacidad de crear un mundo verdadero en ellos, que es lo mismo que pasa en la actuación ”, explicó.

Por otro lado, la obra ‘Todas las cosas maravillosas’ ha ganado fama por la educación que tiene tras el entretenimiento, pues aborda un tema coyuntural como lo es la salud mental.

“La salud mental es un tema que está en todo mi trabajo y es una causa a la que me quiero dedicar toda la vida para mejorarlo como sociedad”, contó.

Y además, que “ es una obra que tiene mucha responsabilidad . Cuando publiqué mis primeros libros no se hablaba de eso (salud mental) pero ahora que sí, lo que sigue es educarnos,

Ya que según cuenta, “estamos haciendo esa obra de la mano de una fundación que ofrece dos cosas; una red de apoyo 24/7 y una basta información en educación de este tema. Entonces una vez uno ve la obra, entiende que el formato es necesario porque toca temas muy duros”.

Para finalmente cerrar su intervención mencionando que “ se siente todo muy vivo en esta obra ”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: