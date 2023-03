Estudiante de Santa Marta irá a la NASA, gracias al programa ‘She Is Astronauta’

La Fundación She Is, a través de su programa She Is Astronauta – Inmersión, le concederá el honor a una estudiante de un colegio de Santa Marta de viajar, por primera vez, a la Nasa, La beneficiaria es Alicia Margarita Moreno, a quien seleccionaron entre 35 estudiantes que ahora viajarán a Houston para ser parte de un proyecto de inmersión en el Space Center de la Nasa.

“Pudimos comunicarle a Alicia que es la primera niña de Santa Marta en ser parte del programa, ella es Astronauta, un programa que lo que busca es poder generar empoderamiento en todas las niñas del país”, dijo Javier Quintero miembro de la Junta Directiva de la fundación ‘She is’.

La noticia le fue entregada estando en su colegio Laura Vicuña, delante de todas sus compañeras, donde su profesor le anunciaba que iba a ser una de las 35 tripulantes que viajarán a la NASA.

Es de recordar que, 31 niñas colombianas ya estuvieron en a las instalaciones del Space Center de la NASA gracias al apoyo de 22 empresas y organizaciones.