La carta con la que Mazda ratifica que no prorrogará contrato a Janna Motors

Mazda. (Photo by Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

Tal como lo reveló este lunes La W, Mazda ratificó que no prorrogará el contrato a Janna Motors, principal distribuidor de la marca en el Caribe colombiano, que culmina este 31 de marzo.

A través de una misiva, la empresa automotriz le respondió a una solicitud del empresario barranquillero pidiendo “no revelar... a terceros la situacioìn contractual” al menos por 10 días adicionales contados a partir del 25 de enero de 2023.

Como respuesta, Mazda le señala que la búsqueda de interesados en adquirir, por alguna figura jurídica particular, los establecimientos de comercio de Janna Motors y/o la propia empresa, es una decisión independiente de Janna Motors.

“Mazda no intervino ni ha intermediado una decisión comercial de tal naturaleza, no solo por no ser de su competencia, sino porque desborda la condición que, como empresa independiente, tiene respecto de sus concesionarios”, se lee en la carta.

“Mazda, como titular de una de las marcas más reconocidas y queridas en el mercado colombiano, ha empleado y empleada todas las medidas necesarias para preservar la imagen que tiene en el mercado y en los clientes finales, de tal forma que las decisiones que la compañía tome con relación a la red de concesionarios se harían bajo altos estándares de calidad y oportunidad, preservando su know-how y la satisfaccioìn de los clientes finales respecto del producto”, agregó la compañía.

Además, advierte que un nuevo concesionario operará en Barranquilla como zona de influencia a partir del 01 de abril de 2023.