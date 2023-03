“Los aliens no están acá para matarnos”: presentador de ‘Alienígenas ancestrales’

Los aliens no están acá para matarnos: director de ‘Alienígenas ancestrales’

Este 7 de marzo estuvo para los micrófonos de Contrarreloj el presentador suizo Giorgio Tsoukalos, quien es presentador de la reconocida serie de History, ‘Alienígenas ancestrales’, para hablar sobre un panorama general del por qué decidió incursionar en algo como lo es investigar si hay vida en otros lugares del universo y mostrar a su audiencia que estos seres nos han acompañado en el planeta desde épocas muy antiguas.

“Fue mi abuela la que sembró la primera semilla en mi cerebro (sobre el tema de aliens), decidió que era buena idea cambiar mi hora de dormir y leerme historias. Disfrutaba que me leyera, pero no entendía lo que ella me contaba, sin embargo era muy interesante. Luego redescubrí libros de esa infancia y al acabarlo pensé que esto era asombroso”, contó sobre sus inicios en este tema.

Además, explicó que muchas personas podían desarrollar este aspecto, pues solo hay que “salir a buscar estas experiencias cerca de las zonas que uno habita”.

Por otro lado, mencionó que Colombia es uno de los países que alberga muchas historias sobre este tema, en específico un lugar: San Agustín Tierradentro.

“San Agustín Tierradentro es uno de los lugares más increíbles de la tierra. En uno de los episodios que hicimos, lo grabamos allí y mostramos cómo había una conexión entre la antigua India con San Agustín en su antigüedad”, explicando que se planteó que podría haber una conexión en donde ambas regiones en el pasado pudieran haber tenido contacto y según dice, “se estableció que rotundamente si había sucedido”, contó.

Y es que Tsoukalos no se quedó con nada y reveló a Contrarreloj que ellos sabían que estos seres en efecto sí existen, icluso antes de las revelaciones del Gobierno de Estados Unidos relacionadas a investigaciones de Ovnis en ese país.

“Significa que hay más cosas sucediendo, como si nos consideraran ingenuos y el hecho de que ahora sepamos no fue noticia para mí (las revealciones del Gobierno norteamericano), porque sabíamos que esto había estado ocurriendo desde al menos 1945″, dijo.

Finalmente, mencionó que el programa que presenta, ‘Alienígenas ancestrales’ “ha ayudado a que se cambie esa opinión de masas de que no estamos solos y además de que estos personajes han estado acá desde el pasado. Los alien no están acá para matarnos ”, sentenció.

Escuche esta entrevista completa a continuación: