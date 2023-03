Joyas que habrían ingresado ilegalmente son de una “colección personal” de Bolsonaro

Jair Bolsonaro. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) / Wagner Meier

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, tiene en su “colección personal” unas joyas provenientes del Gobierno de Arabia Saudita, según le comunicó a CNN. Estas, que eran un regalo para la exprimera dama Michelle Bolsonaro, habrían ingresado ilegalmente a ese país, puesto que no fueron declaradas.

Estas joyas hacen parte de un segundo paquete, enviado también por el país de Medio Oriente, en el cual se encuentran un reloj, un bolígrafo y un anillo de la marca suiza Chopard, el regalo entró en Brasil en octubre de 2021, sin haber sido declarado, a través de las manos del exministro de Minas y Energías, Bento Albuquerque.

El primer paquete de joyas fue decomisado en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, después de que un funcionario las hallara en la mochila de un asesor de Albuquerque y se diera cuenta de que no fueron declaradas. El exministro ha declarado que no sabía lo que había dentro del morral, pero no negó haber intentado liberar el material en la aduana.

La Policía Federal de Brasil abrió una investigación para esclarecer “el ingreso irregular” al país de estas joyas, según fuentes oficiales. La pesquisa se tramitará “bajo secreto judicial” y “tiene un plazo inicial de treinta días, con posibilidad de prorrogarla en caso de que sea necesario”, y se desarrollará en paralelo a otra abierta por el Fisco Federal, señaló la Policía en una nota divulgada la noche del lunes.