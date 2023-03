“El éxito es traicionero” Miguel Mateos, icono del rock, sobre su trayectoria

Si hay una canción de rock en español que trasciende generación tras generación es la icónica ‘cuando seas grande’ del mítico cantautor y músico argentino Miguel Mateos, siendo uno de los artistas más emblemáticos en la época de los años 80′s, creando temas que han logrado trascender todo tipo de fronteras.

Un pionero que logró revitalizar el rock en español en toda Latinoamérica posicionándolo en grandes instancias a nivel internacional, por lo que se hace necesario tenerlo ante los micrófonos de Contrarreloj, para escucharlo hablar un poco de lo que ha sido su trayectoria y lo que logró llevarlo a catapultarse al éxito.

“Son 40 años, festejo 40 años, desde que inicié de gira en el 82 y hasta hoy sigo. Mi fecha original es 1981, desde que Queen visitó Buenos Aires. Ahí empecé, tomé como hito ese evento para darle inicio a mi carrera nacional. Ha sido maravilloso estar cuatro décadas en música”, mencionó el cantante.

No duda en recordar a la comunidad bogotana que en cada oportunidad siempre lo ovaciona, sintiéndose bendecido por esto, ya que donde suene, siempre habrá quienes lo admiren y compartan sus temas.

“Tengo el privilegio de seguir apasionado por esta profesión y de ser muy cuidadoso, no es fácil estar 40 años y de repente tener todavía el respeto y el cariño de la gente me hace muy afortunado” reflexionó.

Del mismo modo habló lo que para él ha sido la fama, pues es consciente de lo efímera que esta puede llegar a ser, por lo que se debe ser sumamente estratégico en cuando a manejarlo, viéndolo más claro ahora tras tantos años de proceso.

“Hoy en mi madurez, me di cuenta de que el elegí salvo uno que otro error, tener decisiones correctas. Cuando estaba en mi mayor éxito alguien me pegó una cachetada y me puso los pies en la tierra, el éxito es traicionero” concluyó.

Finalmente habló un poco de sus proyectos y del cuidado que debe tener ahora, siendo consciente de su edad y de la generación rockera que carga a sus espaldas.

