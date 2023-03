“Es una falacia decir que hay una crisis presupuestal”: directivo de U. Nacional

La Universidad Nacional enfrenta una crisis presupuestal, por lo que está ad portas de entrar en paro. Los representantes estudiantiles han liderado varias manifestaciones para exigir más recursos y una reforma a la Ley 30. Por esta razón, en Sigue La W habló Álvaro Viña, gerente financiero y administrativo de esa institución.

“Realmente no tenemos déficit presupuestal, lo que ha habido son algunas dificultades presupuestales que ya han sido superadas. De hecho, tanto el Ministerio de Educación como el de Hacienda han realizado los debidos giros, por lo que es una falacia decir que hay un crisis presupuestal en la Universidad Nacional”, explicó.

De esta manera, se refirió a si hay recursos para el arreglo de las sedes de la Universidad Nacional, aunque reconoció que siguen teniendo problemas de infraestructura.

“Tenemos problemas y dificultades de infraestructura, como en el pasado. En el campus de la sede Bogotá estamos en obras civiles en la construcción de edificios. No podemos señalara que estamos en crisis en mantenimiento”, dijo.

De la misma forma, habló de las manifestaciones que se presentaron este jueves 9 de marzo en los alrededores de la Universidad Nacional en Bogotá.

“No he tenido la oportunidad de hablar con algún estudiante. Las manifestaciones de ayer no corresponden a la situación que aquí se está diciendo. De hecho, no hay ningún paro en la universidad. Solamente, en la sede Bogotá, hay dos o tres facultades en lo que se denomina asamblea permanente”, sostuvo.

Para terminar, Viña reiteró que él no se ha reunido con ningún representante, pero como directivas han mantenido conversaciones con estudiantes sobre estos asuntos.