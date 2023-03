Implantes mamarios podrían estar asociados con el Síndrome de Asia: médico cirjuano

El médico cirujano Alan González pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para dar detalles de sobre el Síndrome de Asia, reacción autoinmune o inflamatoria del cuerpo que se presenta por una sustancia extraña que no acepta el organismo como en algunos casos en los implantes mamarios de silicona.

De acuerdo con el doctor, “el Síndrome de Asia fue descubierto en 2011 en Asia, donde los doctores empezaron a encontrar una cantidad de síntomas que presentaban diferentes personas, pero en realidad tenían relación a las sustancias que estaban en su organismo (…) ellos habían tenido vacunas, contacto con metales pesados y dispositivos de silicona”.

En ese sentido, explicó que entre los síntomas que presentaban los pacientes estaban la fatiga, dolores de cabeza, ansiedad, dolores fuertes, inflamación, entre otras.

No obstante, como médico cirujano señaló que, pese a que en muchos casos los implantes pueden estar asociados al Síndrome de Asia, no quiere decir que las mujeres no puedan realizarse este procedimiento estético.

“Se pueden poner implantes, pero puede existir una correlación con síntomas autoinmunes (...) La colocación de implantes está avalada por organizaciones de salud, porque es seguro. Pero es importante como paciente conocer todos los riesgos, seguir recomendaciones y tener en cuenta que puede haber una correlación con algunas reacciones autoinmunes”, aseguró.

Así mismo, mencionó que “cuando poníamos implantes por diferentes razones a mujeres, nosotros no entendíamos en esa época si pudiera tener una relación hacia el futuro con la presencia de sintomatología que pudiera afectar su salud”, mencionó.

“Esto no es una moda, esto es una realidad y la realidad es que hay pacientes que no tienen diagnóstico de enfermedad, pero que sus síntomas no les permite vivir bien. Esto ha generado el aumento de una posibilidad”, puntualizó.