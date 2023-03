Habrá interciclo en los diálogos entre el Gobierno y el ELN

El viernes 10 de marzo concluyó la segunda fase de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los jefes de las delegaciones del ELN, Pablo Beltrán y del Gobierno Nacional, Otty Patiño, firmaron en el colegio Ildefonso de Ciudad de México el ‘Acuerdo de México’, que resume lo acordado en el segundo ciclo de negociación.

Las delegaciones informaron que se pactó una nueva agenda, se acordaron mecanismos de participación de la sociedad en la construcción de paz y se adelantaron unos primeros pasos para la declaración de un cese al fuego.

La nueva agenda consiste en cinco puntos:

1. La participación de la sociedad en la construcción de paz.

2. Democracia para la paz

3. Transformaciones para la paz

4. Víctimas

5. Fin del conflicto armado

Aunque se espera que el tercer ciclo de diálogos sea en Cuba después de Semana Santa, W Fin de Semana conoció en primicia que va a haber un interciclo. Según le comentaron fuentes del Gobierno a esta emisora, no van a dejar de trabajar, sobre todo porque el cese al fuego no está tan lejos como se plantea.

Todavía no se conoce en qué lugar se llevaría a cabo este interciclo antes del encuentro en Cuba.

Además, al cierre de esta segunda fase, W Fin de Semana conversó con la vicepresidenta, Francia Márquez, quien señaló que “la guerra tiene rostro de hombre”.

“Aunque la guerra tiene rostro de hombre, no quiero estigmatizar a los hombres, pero sí colocar la responsabilidad del sistema patriarcal que tenemos que transformar”, dijo.

Agregando que “este acuerdo que sale hoy llena de esperanzas a Colombia, no es fácil hacer la paz, no es fácil encontrar puntos de acuerdo en tanta diferencia, pero no tenemos otra opción”.

