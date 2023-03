Oscar 2023: Brendan Fraser, Jamie Lee Curtis y los discursos más emotivos de la gala

Los Premios Óscar se han convertido en la ceremonia principal de reconocimiento al séptimo arte a nivel internacional, siendo entregado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas donde se busca honrar y enaltecer lo mejor del cine.

Esta 95.ª edición tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, el pasado domingo 12 de marzo de 2023, dejando un sinfín de reconocimientos y momentos destacables que, sin duda, hacen de esta celebración algo digno de recordar.

Los premios de la Academia son el lugar para enaltecer todo el derroche de talento que tantas figuras estás dispuestas a brindar por este arte: actores, directores, técnicos, guionistas, músicos, todos quienes hacen posible estas producciones, teniendo espacio para ofrecer un contundente mensaje de agradecimiento al hacerse acreedores de la estatuilla, haciendo al público decir “¡muy merecido!”.

Por esto, traemos los mejores discursos de los Premios Oscar 2023, los cuales llenaron de reflexión, emoción y algunas lágrimas tanto a los presentes en el evento, como a quienes veían la transmisión desde la distancia.

Mejores discursos de los Premios Óscar 2023

Guillermo del Toro por ‘Mejor película animada’

El director mexicano logró en esta ocasión su tercera estatuilla gracias a su película ‘Pinocho de Guillermo del Toro’, una producción creada completamente a base de stop motion, convirtiéndose en un hito para el creativo, pues es el único en la historia en haber ganado la tríada de los expertos: el Óscar a ‘Mejor película’ (2017), ‘Mejor director’ (2017) y ‘Mejor película animada’ (Pinocho).

“La animación es cine, la animación está lista para ser llevada al siguiente nivel, mantengámoslo en la conversación, ayúdenos. Quiero agradecerle al amor de mi vida, Kim, a mis hijos, a mi madre, a mi padre, que están aquí conmigo (en su corazón). Soy su hijo y los amo” manifestó.

Jamie Lee Curtis por ‘Mejor actriz de reparto’

Ya era hora de que la actriz se llevara su primer Óscar, pues su extensa trayectoria en el mundo de la actuación que data de 1978, la ha hecho merecedora de este reconocimiento, en esta ocasión obteniendo el triunfo tras su admirable y divertida interpretación en ‘Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo’

“Sé que parece que estoy parada aquí sola, pero no lo estoy. Soy cientos de personas. Soy un montón de personas... A mi familia, a mi hermoso marido, Christopher Guest; a nuestras hijas, Annie y Ruby; a mi hermana Kelly. A todas las personas que han apoyado las películas de género que he hecho durante todos estos años, los miles y cientos de miles de personas, acabamos de ganar un Oscar juntos. Y a mi madre y mi padre que fueron nominados a los Oscar en diferentes categorías: ¡acabo de ganar un Oscar!”, expresó la actriz.

Ke Huy Quan por ‘Mejor actor de reparto”

Conocido por su trabajo en películas como ‘Indiana Jones’, el actor vietnamita enterneció a millones alrededor del mundo tras obtener por primera vez este reconocimiento por su papel en ‘Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo’, dando un discurso que acabó en lágrimas.

“¡Mamá, gané un Óscar! Mi viaje comenzó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados y de alguna manera terminé aquí, en el escenario más grande de Hollywood. Dicen que historias como esta solo ocurren en las películas. No puedo creer que me esté pasando a mí. ¡Este es el sueño americano! Los sueños son algo en lo que tienes que creer. Casi me doy por vencido con el mío. A todos ustedes, por favor, mantengan vivo su sueño.” dijo, entre lágrimas.

Michelle Yeoh por ‘Mejor actriz’

También por su protagónico en ‘Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo’, la actriz logró su primer Óscar a sus 60 años y aprovechó para enviar un contundente mensaje en cuanto al tema de la edad y los logros.

“Para todos los niños y niñas pequeños que se parecen a mí, que me están viendo esta noche, este es un faro de esperanza y posibilidades. Tengo que dedicar esto todas las mamás del mundo. Esta es la prueba de que puedes soñar en grande, de que los sueños se hacen realidad. Y chicas, no dejen que nadie les diga que ya pasó su momento, nunca se den por vencidas”, expresó.

Brendan Fraser por ‘Mejor actor’

En definitiva, uno de los premios más esperados y con una gran fanaticada que esperaba que fuera Fraser el ganador, y no es para menos, pues su magistral interpretación en ‘La ballena’, para muchos, ha sido un motivo de admirar, sacando lágrimas a todo el público internacional con su discurso.

“Han puesto su corazón tamaño ballena para que podamos ver lo que hay en nuestras almas. Es un honor para mí que me hayan nombrado con ustedes en esta categoría. Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. Es como si hubiera estado buceando al fondo del océano y el aire me llegara a través de un tubito, que vigilaban mis hijos”, contó entre lágrimas, refiriéndose a cuanto tocó fondo y solo los suyos estuvieron allí.