Un país productivo y no tan madrugador: la propuesta de Petro en reforma laboral

De acuerdo con World of Statistics, Colombia lidera el listado de los países que más madrugan en el mundo. Estadística que generó la reacción del presidente Gustavo Petro, ya que, con la reforma laboral, precisamente lo que quiere el Gobierno, según el presidente, es disminuir las horas de trabajo, pero teniendo una mayor productividad.

“Al que madruga, Dios lo ayuda. Somos madrugadores por problema de transporte porque la jornada es larguísima. En la OCDE todos esos países tienen jornadas menores y son más productivos. Somos los más improductivos, la productividad no depende de la duración de la jornada. Sí la jornada se acorta el empresario busca la máquina y si la productividad aumenta, aumenta la riqueza del país”, dijo el presidente.

Junto a esto, el presidente explicó que el objetivo de su reforma laboral, es dignificar el trabajo para que precisamente no existan jornadas tan largas sin productividad.

“Hay que dignificar el trabajo, esa es la intención. Se ha presentado que el día se acabe a las 6 p.m., que haya contratación indefinida, que no puedan sacar a la gente sin justificación y los comerciantes dicen que no le conviene al país, no le conviene estar como está. Esto no le sirve a nadie, las ganancias son chiquitas, las ganancias dependen de la productividad”, dijo.