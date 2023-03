Ataque a peaje Pasacaballos: Concesión Autopistas del Caribe hace señalamientos

Ante el ataque sufrido en las recientes horas en el peaje Pasacaballos, la concesión encargada del mismo se pronunció y aseguró que los actos vandálicos registrados en la estación destruyeron prácticamente la misma, poniendo en riesgo la vida de quienes trabajaban en el punto.

Teniendo en cuenta que en la zona se registran manifestaciones por una parte de la comunidad aledaña la cual aseguró que no tenía nada que ver con el ataque generado a la estación de peaje, Ernesto Carvajal, gerente general de la Concesión Autopistas del Caribe, dijo “es un fenómeno que viene desde al año 2021, este comité denominado No Más Peaje, que se tomó también de forma violenta la estación de peaje de Turbaco, hoy han migrado a la estación de peaje Pasacaballos; no han estado dispuestos al diálogo, nosotros lo hemos citado a muchas reuniones en el municipio de Turbaco, se les ha atendido en la estación de peaje de Pasacaballos y hoy en este momento permanecen a 300 metros de la estación de peaje, amenazando a los usuarios de la vía y amenazando a la infraestructura y a todos nuestros empleados”.

Así mismo, el gerente Carvajal manifestó en La W que en la zona hacen presencia las autoridades pero que a pesar de ellos, hasta el momento, no hay paso por la estación de peaje, por lo que ha sido imposible realizar el respectivo recaudo lo que afecta la idea que se tiene de conectar en doble calzada la región caribe, en especial las ciudades de Cartagena y Barranquilla con un proyecto que tiene una inversión cercana a los 4.3 billones de pesos de los cuales 1.5 billones tienen como fin la construcción de nueva infraestructura.

Para este 16 de marzo, la Agencia Nacional de Infraestructura tenía programado realizar un nuevo encuentro con los manifestantes de la zona, pero ante los recientes hechos, decidió cancelar dicha reunión argumentando falta de seguridad y garantías.

En la misma línea, la concesión aseguró que con los manifestantes se hicieron anteriormente hasta 4 reuniones buscando soluciones, sin embargo, estas nos dieron los frutos esperados ya que decidieron tomarse de forma violenta la estación de peaje.

Se debe tener en cuenta que integrantes del comité No Más Peaje, aseguraron en W Radio que no tienen nada que ver con el ataque realizado al peaje, y aseguraron que sus intereses están en velar por el cumplimiento y bienestar de la comunidad por lo que esperan seguir, en algún momento, en diálogos con la ANI y la concesionaria para encontrar soluciones.

Escuche la entrevista completa a continuación: