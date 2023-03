“No hubo disparos o habría sido el primer muerto”: gobernador de Vichada

El gobernador del Vichada, Álvaro León Flórez, sorprendió este jueves, en medio del Encuentro de Gobernadores Quindío 2023, con una grave denuncia. El mandatario reveló frente a la procuradora general, Margarita Cabello, y al registrador nacional, Alexánder Vega, que fue víctima de un retén ilegal en el que, según contó, estuvo en riesgo su vida.

“Me bajaron esos grupos, encañonado del carro, hace 15 días. Afortunadamente no hubo disparos, o si no el primer muerto igualmente es el gobernador”, contó.

Conforme al relato, fueron cinco hombres armados quienes lo interceptaron y, cuando llegaron sus escoltas, huyeron del lugar. León Flórez advirtió que no cuenta con vehículo blindado, pues no tiene recursos para pagarlo.

Le puede interesar Éxito de política antidrogas no se debe medir por hectáreas erradicadas: MinDefensa

“ Mi departamento no tiene para pagarle un convenio a la UNP para tener un carro blindado . Cuando voy a salir de viaje contrato una burbuja vieja o un carro que no me cubre tanto, porque el departamento no tiene para eso”, agregó.

Ante la denuncia de este mandatario, pero también frente a las preocupaciones manifestadas por otros gobernadores, el registrador Vega solicitó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, convocar de manera urgente la Comisión Nacional de Orden Público, con el fin de llevar a la mesa las inquietudes y actuar de manera coordinada ante los riesgos para las elecciones locales de octubre próximo.