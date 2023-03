Gerente de Metro de Bogotá: retrasos en diseños no afectarán avance del proyecto

Bogotá

El gerente de la empresa Metro de Bogotá, José Leonidas Narváez, se pronunció luego de que W Radio revelara un informe de la interventoría del proyecto metro de Bogotá en el que se detallan los retrasos en los estudios y diseños de varios puntos de la primera línea. Narváez explicó que el retraso en la entrega de los diseños por parte del concesionario no significa que no se estén ejecutando obras ni que no se estén programando nuevos frentes de obra. Sin embargo, reconoció que se trata de un hito del contrato que debe ser cumplido.

El gerente destacó que el contrato del proyecto metro de Bogotá es integral y que la ingeniería de detalle es solo una parte de él. Según Narváez, el contrato lleva un avance del 19% en todas las fases del proyecto y se está cumpliendo. Aseguró que, aunque los diseños no se entreguen en la fecha establecida, se están cumpliendo las obligaciones que tiene el concesionario para terminar el proyecto.

Narváez también explicó que el retraso en los diseños se debe a la complejidad de los mismos y a las observaciones hechas por la interventoría. Según el gerente, los diseños de infraestructura viaducto y la superestructura del viaducto son muy complejos y es probable que tengan objeciones. Además, en los diseños de redes, tanto en las de humedales como en las secas, se estima que habrá objeciones al momento de ser presentados.

El gerente de la empresa Metro de Bogotá reconoció que la no entrega de los diseños en la fecha establecida generará un plazo que dura de unos 30 a 45 días, lo que retrasará el inicio de la fase de construcción. También se advirtió que la situación que se presenta con los diseños podría llevar a un proceso sancionatorio por el no inicio de la construcción en la fecha establecida.

Finalmente, Narváez destacó que se está trabajando para solucionar los retrasos y que se espera poder cumplir con el cronograma establecido. Aseguró que se están realizando mesas de trabajo con el concesionario para agilizar la entrega de los diseños y que se está evaluando la posibilidad de extender el plazo de entrega de estos. Además, hizo un llamado a la tranquilidad de los ciudadanos y reiteró el compromiso de la empresa para llevar a cabo el proyecto metro de Bogotá.