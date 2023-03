No hay distanciamiento entre la fuerza pública y MinDefensa: comandante de la Armada

A propósito del supuesto distanciamiento entre el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la fuerza pública, el almirante Francisco Cubides, comandante de la Armada Nacional, negó en W Fin de Semana estas versiones y aseguró que existe una comunicación constante con la cartera.

“Quiero resaltar que hay comunicación peramente entre el comandante general y los comandantes de fuerza, Ejército, Armada y Fuerza Aérea con el ministro de Defensa y el director de la Policía, precisamente en esa permanente comunicación hemos logrado el diseño que conceptos operacionales y jurídicos que son importantes en el marco de la paz (...) estamos trabajando con el grupo asesor del ministro, el equipo jurídico para que colaboremos de la forma más activa en el proceso de paz”.

En la misma línea añadió: “Estamos construyendo juntos porque el propósito de este Gobierno es la paz total y nos corresponde adelantar todo lo posible para esto. Los primeros interesados en la paz somos los soldados de tierra, mar, aire y río, que estamos al frente en el campo de batalla y en ese sentido estamos trabajando para que logremos las mejores condiciones para que el proceso de paz se lleve a buen término”.

“No es correcto decir que hay distanciamiento, porque no lo hay (...) hay un trabajo permanente de comunicación tal vez no tan visible como la gente lo quisiera ver, pero hay un trabajo que se ha reflejado en los resultados que hemos tenido”, manifestó el almirante.

Así mismo, reveló que de la mano con el Ministerio de Defensa han visitado regiones para escuchar a las comunidades en temas de seguridad y asistencia social.

Cabe resaltar, que las versiones del supuesto distanciamiento entre el MinDefensa y la fuerza pública, al parecer vendrían de militares en retiro que no están de acuerdo con lo que el Gobierno está realizando actualmente.

Escuche la entrevista aquí: