Hospital Militar entrega millonario contrato a empresa que presentó documento falso

W Radio ha denunciado irregularidades en la adjudicación de un contrato de mantenimiento de ascensores en el Hospital Militar. Contábamos que en este contrato de más de 2 mil millones de pesos, la empresa ganadora del contrato habría presentado certificados de relaciones comerciales falsos

W Radio ha estado revisando el resto de documentos presentados por la empresa Construcciones J&LG SAS. Entre los requisitos, debían presentar una certificación de seguridad y salud en el trabajo. Ellos cumplieron con este requisto y adjuntaron una certificación de la ARL de Sura.

Pues W Radio ha podido confirmar que esta certificación es FALSA. Contactamos a la Regional Antioquia de SURA quienes despues de revisar la información, nos remitieron un documento en donde concluyen que “la compañía NO ha expedido dicho documento”. Es un documento falso

Ya serían dos documentos falsos presentados por la empresa Construcciones J&LG SAS para ganarse este millonario contrato.

Con esto nos quedan varias preguntas, ¿cual es el procedimiento del hospital militar para verificar los documentos presentados en sus licitaciones? ¿cuantos contratos habrán adjudicado con documentos falsos?

Lo más grave de esta situación se traduce en un contratista que recibe mas de 2 mil millones de pesos públicos, no cumple porque claramente no tiene la experiencia, y resultado de ello el hospital ha tenido que vincular a otras empresas para que ejecuten el trabajo que no fue capaz de hacer Construcciones SAS, lo que implica las inversión de más recursos.

Esto a su vez, podría significar un caso de detrimento patrimonial que afecte gravemente las arcas del estado. Ayer, construcciones J&LG SAS prometió que nos enviarían un documento explicando la situación y lo que según ellos fue un malentendido. A la fecha, no hemos obtenido ninguna respuesta oficial.