Reforma política del Gobierno Petro agoniza en Comisión Primera del Senado

El Gobierno Nacional estuvo a punto de sufrir una derrota en uno de los proyectos más sensibles dentro de su agenda legislativa: la reforma política. Durante el quinto de ocho debates, en la Comisión Primera del Senado, un bloque mayoritario logró los votos necesarios para hundir la iniciativa.

Integrantes de los partidos Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, Alianza Verde y Conservador estuvieron a punto de archivar el proyecto que ha recibido críticas por varios puntos.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, presentó una proposición con la que se modificó el orden del día, permitiendo adelantar la discusión. Después inició un tire y afloje con el Pacto Histórico, que intentó sin éxito que se aplazara el debate, pues sabía que se avecinaba una derrota.

Transcurrieron varios minutos en medio de una tensa discusión que algunos calificaron de “maniobras” de la Mesa Directiva, en cabeza del liberal Fabio Amín, para “quemar tiempo”, pues tenían menos de una hora para votar el archivo, debido a la citación de la Plenaria.

Todo esto ocurría ante la ausencia de los senadores Roy Barreras y Ariel Ávila, coordinadores ponentes. Con los votos en contra, Barreras apareció en la sesión a última hora para “salvar” el proyecto, pues advirtió que iba a arrancar la Plenaria, lo cual obligaba a levantar la sesión, dejando sin tiempo a la Comisión para concretar el hundimiento.

🚨OJO!! En Comisión I, cuando notaron que no tenían los votos para evitar hundir la Ref Política, levantaron con la excusa de ir a Plenaria, que había sido aplazada para las 4PM. Decidimos retirarnos, no haremos parte del circo de la aplanadora del Gobierno. Acá las pruebas⤵️ pic.twitter.com/7XxZnuPkVC — David Luna (@lunadavid) March 22, 2023

La situación generó enorme molestia entre los congresistas, quienes decidieron abandonar la sesión porque afirmaron que no hay garantías para el debate y en el recinto quedaron no más de cuatro senadores.

“Esto es potestad del Congreso y parte del relacionamiento armónico que tenemos con el Gobierno es respeto mutuo”, manifestó el senador Alejandro Chacón.

Gobierno pensaría en retirar el proyecto

Ante el difícil panorama que enfrenta la reforma, el ministro del Interior, Alfonso Prada reconoció que el propio Gobierno estaría pensando en que el proyecto se hunda.

“Esta mañana, hablando con el presidente Petro, les anuncio que me decía que, si no se mejora la reforma, el propio Gobierno va a pedir su hudimiento y que comencemos de cero, para ratificar el hecho de que no estamos casados con prejuicios”, precisó.

Mientras tanto, senadores y representantes de varios partidos enviaron una carta al ministro pidiéndole que sean retirados de la ponencia los parágrafos que proponen que actuales congresistas encabecen las listas para elegir nuevo Congreso en 2026 y que quienes renuncien para ser ministros puedan regresar a sus curules si así lo consideran.

En carta dirigida al señor @MinInterior, solicitamos la exclusión del articulado de la #ReformaPolítica que permitiría la reelección automática del actual congreso; y abre la puerta para que congresistas sean Ministros y si lo desean, puedan regresar nuevamente al Congreso. pic.twitter.com/GRICBLgCCr — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) March 22, 2023

Aún no está claro cuándo se volverá a poner a consideración la reforma que hoy se ha quedado sin apoyo y está en la cuerda floja.