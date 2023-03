Chuzadas: juez no precluyó caso de general (r) Humberto Guatibonza

El juez 35 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá negó la solicitud de preclusión de la investigación contra el general (r) Humberto Guatibonza, procesado porque supuestamente lideró una organización dedicada a las interceptaciones ilegales.

El abogado Jorge Armando Otálora, defensor de Guatibonza había pedido que se precluyera la investigación, por considerar que no existió la comisión de delitos y además, se basó en un informe del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que demostró que el software malicioso con el que aparentemente se hacían las ‘chuzadas’, no fue hallado en los equipos que hicieron parte de la investigado.

También aseguró que hasta ayer (22 de marzo) tuvo acceso al audio de la audiencia contra Laude Fernández, en el que se conoció el informe del CTI.

“El delito de uso de software malicioso no existe y, con mayor razón, no va a existir el otro delito, que es la interceptación de datos informáticos, que requiere la existencia previa de un software malicioso. Si revisamos los hechos expuestos en la imputación y en los escritos de acusación, hablan de que un grupo de personas se unieron para cometer delitos informáticos, pero si estos no existieron, tampoco podría existir el delito de concierto para delinquir”, señaló Otálora.

Sin embargo, el juez consideró que esta solicitud era una manera de dilatar el proceso y dijo que han existido varios errores en este proceso, por lo que decidió no precluir la investigación ni tampoco.