Exalcalde de Bucaramanga golpeó a abogado durante audiencia

Durante la mañana de este jueves se presentó un incidente cuando se desarrollaba una audiencia de interrogatorio en el Palacio de Justicia de Bucaramanga en donde estaba participando el ex alcalde de Bucaramanga, Luis Fernando Cote Peña

“No puedo entrar en detalles judiciales y del proceso que llevan al exalcalde a golpearme”, señaló el abogado Rugeles.

“En la audiencia de hoy yo hice una solicitud a la señora juez para que tomara medidas en busca de la transparencia de las pruebas en relación con un aspecto en particular ya que el abogado suplente del exalcalde es su hijo y yo vi que probablemente él al salir de la audiencia podía hablar con los testigos y eso lo ofendió mucho”, agrega el abogado.

Luego de esto, dice el abogado que el exalcalde se sulfuró y empezó “a agredir contra mi honra y yo no quise dejarlo pasar y le dije que me dejara de acusar de cosas que yo no he cometido”.

Dice el abogado que luego de que él le dijera lo anterior se para el exabogado y lo golpea en uno de sus ojos y que si no se quitaba las gafas el accidente hubiera sido peor.

Después de esto la Policía llegó hasta el sitio y le interpuso un comparendo, el abogado se está practicando los exámenes médicos y después interpondrá las acciones legales correspondientes.