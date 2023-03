¿Qué dice el FFIE sobre obras que faltan por entregar y deudas a proveedores en Boyacá?

Tunja

La gerente del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa (FFIE), Adriana González, dijo que se están haciendo todo lo posible para reactivar en menor tiempo las obras de los colegios que aún falta por finalizar en Boyacá con asignación de nuevos contratistas.

González, que entregó este viernes 24 de marzo el colegio Jorge Eliecer Gaitán en Maripí, reconoció que en Boyacá 15 obras se han entregados, pero faltan 11, a su juicio, van andando

“Ya hay contratistas asignados nuevamente, luego de los incumplimientos del contratista anterior ya se hicieron visitas de reconocimiento a las zonas”, dijo la funcionaria del alto gobierno.

Con respecto al colegio Casilda Zafra, ubicado en Santa Rosa de Viterbo, según González, se está cerrando todo lo respectivo a los temas presupuestales. “El día de ayer comenzó a llegar el personal que va a revisar las actividades que se van a desarrollar en terreno”, dijo sobre el colegio Casilda Zafra.

En relación con el colegio de San Luis de Gaceno, la gerente dijo que se reunió con la comunidad educativa hace dos semanas llegando a unos acuerdos previos en su momento. Se va a instalar aulas provisionales para que la institución pueda tener mejores condiciones.

“En el colegio de San Luis de Gaceno las obras están en este momento en implementación”, dijo.

De otra parte, reconoció que las deudas a los subcontratistas, proveedores y restaurantes es un tema muy sensible.

“No es la primera vez que nos hemos reunido con ellos (proveedores, subcontratistas y restauranteros). Hemos tenido distintas mesas de trabajo, tanto directamente con el fondo de financiamiento, personerías en los municipios; hicimos sesiones muy profundas en la Contraloría General de la República revisando cada una de las situaciones lamentables, sobre todo en el caso del contratista G19 que incumplió en Boyacá a estos proveedores”, explicó Adriana González.

Sostuvo que se su entidad ha recopilado información sobre todas deudas, pero les aclaró que la relación de los afectados directa con quienes fueron sus contratantes. “Ninguna relación con el fondo de financiamiento, y eso básicamente es un tema legal. Entendemos lo que está pasando con estas familias, lamentamos profundamente lo que ha sucedido, pero les hemos indicado a su turno cuáles son las acciones que ellos deben adelantar directamente con quienes los contrataron”.

González insistió que el FFIE también sufrió por los incumplimientos de los contratistas generado tener recursos adicionales para poder reactivar los proyectos.

Se espera, antes de finalizar marzo, sea entregado las obras del colegio del municipio de Sotaquirá, luego Boávita y Chiscas, proyectos que quedaron por encima del 95% y obras activadas en el municipio de Sogamoso y Tunja.

La cifra prevista de inversión total (a fecha de hoy) en 43 proyectos en el departamento (ETC Boyacá + ETC Tunja + ETC Duitama + ETC Sogamoso) es cercano a los $200.000 millones de los cuales el Gobierno Nacional pone cerca de 1$34.000 millones.

Por ejemplo para el caso de los proyectos con la Gobernación de Boyacá fueron 26 con $107.000 millones del Ministerio de Educación y las entidades territoriales.