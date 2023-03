Go Global, “el Omega Pro 2.0” según abogado

El empresario peruano, Juan Carlos Reynoso, gerente para Latinoamérica para la plataforma de trading de criptomonedas, Omega Pro, fue capturado por las autoridades mexicanas el pasado 15 de marzo en Anzures, Ciudad de México, luego de que la Fiscalía de ese país emitiera una orden en su contra por presuntos delitos de lavado de activos y tráfico ilegal de drogas.

Omega Pro era una plataforma que ofrecía mejores ganancias a sus clientes mediante un esquema piramidal que invitaba a las personas a invertir para obtener más ganancias incluyendo más personas.

Por este motivo, Camilo Suárez, abogado de las víctimas en caso Omega Pro y presidente de AsoBlockchain pasó este 24 de marzo por los micrófonos de Contrarreloj para hablar sobre esta coyuntura y se refirió al panorama general de la situación.

“Contamos con más de 350 representaciones de victimas de Omega Pro y Kannabis City que es otra estafa piramidal”, mencionó el abogado al iniciar su intervención.

Además, sobre el gerente de la empresa mencionó que “es un faraón como lo llamamos nosotros, él en México lo capturan por lavado de activos y narcotráfico. Lo que pasa es que Omega Pro no tiene representante legal en ninguna parte y eso hace que para la justicia sea muy difícil llegar a esa empresa”, dijo.

¿Cómo funcionaba Omega Pro? Según el abogado

Suárez explicó que “si querías ganar debías llevar más personas y por cada paquete tu ganabas una comisión, eso es un marketing de referidos pero se convirtió en una estafa piramidal”.

Además, que muchas personas estuvieron cerca de esta pirámide. “En algún momento alguien les ofreció Omega Pro a ustedes, en Colombia se dice que hay mas de 300.000 afectados y las cifras sobrepasan los 200 mil millones de pesos de nuestros representados”.

¿Un nuevo nombre?

El abogado se refirió a la actualidad de Omega Pro tras la captura del gerente y mencionó que, al parecer, estaría actuando ahora bajo un nuevo nombre.

“ Omega Pro contractualmente no existe, no tiene Cámara de Comercio ni figura jurídica pero omega pro tiene un nuevo nombre para ser un Exchange llamado Go Global, es un Omega Pro 2.0 pero es un tema piramidal ”.

El papel de los Influencers

Según contó Suárez, fueron varios famosos los que estuvieron promocionando Omega Pro. “ Los influencers deben entender que tienen una responsabilidad social en la comunicación. En el caso de Omega, en donde pasaron varios famosos promocionando esto, yo como usuario si los veo en eso pienso que son una empresa seria”, expresó.

Para finalizar mencionando que están usando, como misma estrategia, influencers para abarcar el tema de las pirámides. “Estamos sacando contenido contra las pirámides con otros influenciadores como contra información”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: