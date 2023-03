Me permitieron mostrar nuestra cultura: Mónica Lopera sobre ‘Las Aventuras de Paddington’

Mónica Lopera es una actriz colombiana que ha contado con amplio bagaje en la televisión no solo nacional sino internacional, pues por ejemplo, hizo parte de una de las series infantiles más clamadas por la crítica, ‘Thomas y sus amigos’, programa de trenes para niños.

Así mismo, fue que se unió al reparto de la serie británica ‘Las Aventuras de Paddington’ , en donde reencarna uno de los personajes más queridos del programa: Sofía.

Por este motivo, Mónica Lopera pasó por los micrófonos de Contrarreloj para hablar sobre su participación en esta serie y además, cómo pudo por media de esta mostrar a esa población, la cultura colombiana.

“Llego como llego a casi todos los proyectos que es haciendo casting, había participado en Thomas y sus amigos, la serie de trenes, ahí conocí a la directora y ella me llamó para participar en este”. Contó sobre su llegada a ‘Las Aventuras de Paddington’.

Sobre su personaje, Sofía, mencionó que “este persona es muy querido por los ingleses y terminaron haciendo a Sofía colombiana casi que por mí, llevamos ya 4 años en esto”, contó.

Por otro lado, se refirió a ese capítulo en donde pudo mostrar la cultura de Colombia por medio de una festividad mundial, Halloween.

“Ellos querían entender más la cultura colombiana. Ese día yo llegué fui al estudio y me preguntaban cómo se cantaban las canciones de Halloween en Colombia, entonces me dijeron que la cantara y eso hice; en la seria me han dado la posibilidad de contar nuestra cultura y llevarla a ellos ”, dijo.

Además, explicó que hacerse un lugar en la televisión británica no es sencillo. “Es muy difícil, ha sido un camino larguísimo y muy luchado de mucha paciencia, conocer gente, abrirse puertas y no importar que le digan a uno no muchas veces, sino seguir adelante”, puntualizó.

Finalmente, cerró hablando de sus proyectos a futuro, en donde el estudio es uno de los abanderados.

“Estoy en la universidad hace muchos años, estudio humanidades y estoy cerrando el ultimo año escolar, es algo personal y espectacular para mí y por mí, para tener algo que me nutra en esos momentos cuando no hay trabajo”, sentenció.

