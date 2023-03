“Hágase elegir”: concejal de Bucaramanga tras reclamo de lideresa social

Un caso de intolerancia causó gran controversia en el Concejo de Bucaramanga, al momento en que una lideresa social llamada Diana Gancino acudió al recinto para exponer algunas denuncias sobre el transporte y la educación, sin obtener la atención de los funcionarios, presuntamente siendo ignorada por estos en medio de su discurso.

Según se puede apreciar en el video que se viralizó, la lideresa mostró su descontento y le llamó la atención a los concejales, “es una falta de respeto, los concejales están chateando, entonces, ¿yo para qué me paro aquí?, ¿para saludar a la bandera y venir a legalizar sus plenarias?”, situación ante la que el presidente de la institución, Javier Ayala, le respondió de forma contundente, “le pido respeto, hágase elegir y viene”.

Diana Gancino, la lideresa social afectada, pasó por los micrófonos de Sigue La W para refreírse al caso.

“Si esto pasa con un líder que le puede pasar a un ciudadano de a pie, el secretario de Educación también dio su informe y no le prestaron atención. Yo iba a hablar de las problemáticas que se vienen presentando con el contrato de transporte de los niños, con el PAE de las escuelas”, aseguró.

Del mismo modo, Javier Ayala, el presidente del concejo de Bucaramanga, también habló al respecto en Sigue La W sobre su declaración.

“Este concejo ha sido de puertas abiertas para la comunidad, siempre le hemos dado la oportunidad de intervenir a toda la comunidad. Le pido las excusas respectivas, como ser humano me salí de casillas, le pido disculpas. La molestia de la líder tiene toda la razón” comentó.

También habló al respecto del uso del celular en el recinto, pues es esta la acción principal que indignó a la lideresa.

“Aprobamos un acuerdo de cero papel, toda la información le llega a los concejales a su celular, ellos tienen que atender a la comunidad, le entiendo su molestia pero todo se está manejando por medio del celular”, concluyó el funcionario público.

Finalmente, Gancino cerró con una fuerte declaración dirigida al representante de la entidad: “Yo no llegué porque me hubieran invitado, yo llegué en mi derecho de hacer ver estas denuncias. Sí, ustedes me dieron la palabra, pero usted me la quitó. Toda la contratación se hace a través del Concejo, su objetivo principal es escuchar a las comunidades”.

Mire el caso completo aquí en Sigue La W: