Roy Barreras: cáncer de colon, el debate de su vida

El presidente del Senado, Roy Barreras, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más y contó detalles acerca de lo que ha sido afrontar el vertiginoso mundo de la política en medio del padecimiento del cáncer de colon.

El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso debido a la formación de células malignas (cancerosas) en los tejidos del colon.

El congresista fue diagnosticado luego de asistir a un chequeo médico rutinario. A partir de ese momento, el presidente del Congreso se ha sometido a diferentes intervenciones médicas con el fin de controlar la enfermedad y llevar a buen termino el padecimiento actual de uno de los políticos más influyentes de Colombia en los últimos años.

El senador aclaró que, gracias a su vinculación con la medicina y el ejemplo de su padre, tomó como decisión ayudar a mejorar la vida de las familias colombianas.

“Ejercí durante 20 años la medicina y una de las cosas maravillosas que descubrí es que mi padre era un hombre dedicado a salvar vidas y me inculcó ese parámetro, salvar vidas”, dijo.

Barreras hizo énfasis en lo gratificante que puede ser ejercer la medicina y ayudar a salvar vidas, algo que en la mayoría de los casos suele ser resaltado por la sociedad. Caso contrario sucede, según el senador, en el ejercicio político donde poco o nada se reconocen los esfuerzos llevados a cabo para ayudar a las comunidades

“El trabajo político es mucho más ingrato porque, aunque me he dedicado a tratar de influir en los procesos de paz y en la reparación de las víctimas de la violencia, eso no se nota, no se ve. Nosotros hicimos un esfuerzo enorme para desmovilizar a las Farc, pero hoy hay más violencia que antes y eso es frustrante”, explicó.

A su vez, el presidente del Congreso invitó a todos los colombianos a realizarse periódicamente los chequeos médicos necesarios para prevenir enfermedades o detectarlas a tiempo tal como sucedió con el cáncer que padece en la actualidad.

“Lo primero que quiero contar es que me enteré gracias a un chequeo médico que no dudo en recomendarlo, yo no tenía ningún síntoma pero tenía antecedentes paternos, mi padre murió de este mismo cáncer después de una consecuencia de estrés tremenda y lo menciono porque el estrés, la angustia y las preocupaciones son fundamentales en este tipo de cáncer”, señaló.

“En el chequeo del año pasado sin ningún tipo de síntoma apareció el cáncer de colon y eso me permitió cogerlo muy temprano y empezar con mucha disciplina un tratamiento que es curativo. No dejen nunca de hacerse el chequeo médico”, agrego.

Sobre el tipo de cáncer que padece le congresista señaló que “es curable, la medicina ha avanzado enormemente, no es una tragedia, lo que hay que hacer es con disciplina hacerse el tratamiento soportando los síntomas secundarios, la posibilidad de curarse es alta y deben tener siempre esa ilusión y esa esperanza”.

“Muchos seres humanos tenemos cierta herencia genética a algunos tipos de cáncer. Tenemos un gen que es una cadena del eslabón débil, pero esa cadena no necesariamente se rompe, se rompe cuando hay factores externos como el cigarrillo, el tabaco, los químicos, las comidas ultraprocesadas y el estrés”, dijo.

Para el presidente del Congreso el año 2021 en sin duda uno de los momentos que derivaron en la aparición de la enfermedad puesto que, “fue un año de unas tensiones enormes, eran las elecciones presidenciales en un país muy polarizado, de muchos ataques, rabias, calumnias, demandas, ofensas y además de esa tensión pasé por un divorcio, creo que la acumulación de esas causas fue un factor fundamental en que se expresara esa genética”.

Escuche la entrevista completa aquí: