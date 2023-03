Boyacá: Se abre al público el páramo de Ocetá después de tres años de inconvenientes

Tunja

Fueron más de tres años de problemas socio-ambientales para habilitar paso de nuevo al sendero eco turístico al páramo de Ocetá que comprende los municipios de Mongüa, Sogamoso Monguí y Aquitania en Boyacá, primero por la pandemia y segundo por conflicto entre propietarios de tierras aledañas al ecosistema y algunos operadores.

Según el alcalde de Monguí (Boyacá), Oswaldo Pérez, se realizaron durante todo ese tiempo, mesas de trabajo entre la Alcaldía, los dueños de los predios, las agencias y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) para llegar a unos acuerdos que permitieron que se abra de nuevo al público.

“El sendero inició en el 2018 desafortunadamente en algunos tramos no se tuvo en cuenta a los propietarios sino a los arrendatarios que estaban en ese momento administrando los predios. Con justa razón los dueños de los predios estaban incómodos porque en ningún momento los consultaron para trazar el sendero y no se hizo socialización para conocer sus puntos de vista. Hubo momentos comenzaron a impedir el paso. No todas las agencias, pero si algunas no cumplían con el sendero se metían a senderos privados dañaban las cercas”, dijo Pérez.

El sendero autorizado para ingresar al páramo de Ocetá se encuentra por el lado de Monguí y por allí justamente se podrá ingresar a partir de este de marzo. “Es para todos los que les guste el ecoturismo y cuidar la naturaleza puedan disfrutar de la misma”.

El alcalde Pérez espera que la decisión sea indefinida e hizo la invitación a los turistas a acercarse a la oficina de turismo del municipio comprar la manilla de acceso que tiene un costo de $5.900 y extranjeros $11.900 y luego se les asignará un operador turístico que ellos decidan escoger para el recorrido en el sendero.

En definitiva se beneficiarán los operadores turísticos, los guías locales, los hoteleros y los restaurantes.