Trabajadores de rappi salieron a las calles por órdenes del empleador: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro, ha expresado su opinión sobre las manifestaciones que han llevado a cabo los trabajadores informales de la plataforma de Rappi. Estas protestas se han dado en el contexto de la reciente reforma laboral propuesta por el Gobierno, la cual ha generado descontento entre algunos sectores de la población.

El presidente Petro insinuó que las concentraciones de los ‘Rappitenderos’ fueron promovidas por dueño de la aplicación. Además, el presidente reiteró que la reforma laboral busca mejorar la eficiencia de los trabajadores y reducir el tiempo invertido en las tareas, ya que no es posible que los colombianos trabajen más y produzcan menos.

“Hoy veía a los Rappi manifestando y dije: la reforma laboral va en favor de los de Rappi, no a favor del dueño de Rappi. Entonces por qué salen a trabajar. Porque seguro el patrón dijo voy a sacar una lista y ¡si no marchan se me van!”.

Los trabajadores informales de la plataforma Rappi han manifestado que serán uno de los grupos más afectados por la reforma ya que según ellos la nueva ley les quitará beneficios y derechos laborales.