Queremos ahorrarle a la sociedad muertos: Petro insiste en la búsqueda de la paz total

Desde el departamento del Meta, el presidente Gustavo Petro aseguró que su Gobierno no desistirá en el camino de la paz porque este significa salvar vidas.

“Que no confundan. Que si abrimos las puertas de la paz no es porque somos flojos, no es porque nos asustamos. Que no confundan, sino que queremos ahorrarle a la sociedad muertos de allá, muertos de acá. Queremos que ese camino se cierre. Pero no por cobardía, sino porque queremos firmemente que este país puede tener una segunda oportunidad como dijese García Márquez”, dijo Petro.

En ese mismo sentido, el presidente aseguró que en este momento el Estado está derrotado por la incapacidad de controlar el territorio y no cumplir con lo pactado; de ahí a que se hayan llegado a acuerdos con los excombatientes que aún confían en la palabra del Gobierno para lograr una reincorporación tal y como se pactó en el 2016.