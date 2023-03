Se robaron la plata de los pasajeros: MinTransporte sobre Ultra Air

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, habló en La W sobre la suspensión de los vuelos de la aerolínea Ultra Air, quien dijo que se ve imposibilitada para continuar operando.

Según el ministro Reyes, quien ya había advertido sobre esta situación en Sigue La W, “yo guardo los mensajes que recibo, los audios que recibo, porque uno nunca sabe que después digan que uno no advirtió”.

Seguido a esto, fue tajante al resaltar que “Ultra Air tiene 379.000 tiquetes vendidos para el resto del año, cuánta plata significa eso y hoy en caja no tiene un peso, se robaron la plata de los pasajeros que no es otra, no se pueden utilizar recursos cuando no se ha operado”.

Escuche la entrevista completa a continuación: