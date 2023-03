El viacrucis para viajar a San Andrés en Semana Santa por crisis de las aerolíneas

El gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins, dialogó con Sigue La W e hizo un llamado para permitir que los viajeros puedan llegar a la isla con más oferta, ya que la única salida que hoy queda es comprar tiquetes por Avianca.

“El panorama es preocupante. En este momento la crisis aérea nos afecta muchísimo. Para esta Semana Santa pensábamos tener vuelos desde Cali y desde Bogotá. Inmediatamente el anuncio de Ultra nos puso en alerta”, comentó.

“Las cancelaciones en hoteles nos preocupa, dejamos de tener el 70% de turistas, solo el 37%”, agregó.

De la misma manera, evidenció la crisis que tendrá la isla con el cese de operaciones tanto de Viva Air como de Ultra Air.

“De 34 vuelos que teníamos diarios, pasamos a 8. Solamente tenemos conexión con Cali, Bogotá y Medellín con Avianca y Latam; con Barranquilla dos vuelos con Wingo”, indicó.

Asimismo, aseguró que han dado la lucha por un largo tiempo para que San Andrés tenga incentivos para que las aerolíneas hagan más viajes a la isla.

“Venimos dando una lucha y es que para nosotros el destino es demasiado importante porque dependemos del turismo. Necesitamos sí o sí de un avión, nuestro aeropuerto es de subsistencia. La situación como está ahora nos lleva a una crisis”, expresó.

¿Cuánto dejarían de recibir los comercios de San Andrés?

“En el caso antes de la crisis con Ultra teníamos el cálculo de -70.000 millones de pesos, pero eso sin contar las cancelaciones en los hoteles. En cifras estamos pendientes del gremio de los restaurantes y de los bares que arrojará una cifra de pérdidas alta”, sostuvo.

Soluciones para la crisis

“Hemos considerado que, siendo un departamento que comparte frontera con siete países, deberíamos estar exonerados de los impuestos al combustible, pues San Andrés es el destino más costoso”, explicó.

“Hemos pedido que el decreto de la Ley de Fronteras se profiera rápido”, añadió.

¿Cómo los tomó la salida de Ultra Air del mercado?

“Nos tomó por sorpresa. A mí me preocupa que las medidas deben ser más efectivas, tengo la confianza de que sea así, no tenemos opción. Cuando se dio la alerta lo tomaron como algo ligero y no, miren el peso”, mencionó.

Finalmente, se refirió a la opción de que el Gobierno declare la emergencia económica para el Archipiélago.

“Una modificación al Estatuto Tributario tendría vigencia en el 2024 y se necesita ahora. Sabemos que para San Andrés los tiquetes no tienen IVA. Somos el destino más apetecido, según Anato. El tema a resolver es incentivar para que las aerolíneas vengan”, afirmó.

“El ministro (de Transporte) dijo que harían anuncios importantes de él y el presidente desde la Casa de Nariño. Toda medida es bienvenida”, concluyó.