Reforma a la salud: reparos de Alejandro Gaviria al articulado del Gobierno

La reforma a la salud es uno de los temas que han estado liderando la agenda política de Colombia desde su radicación por parte del Gobierno Nacional. Sobre este articulado muchas personalidades políticas del país se han pronunciado a lo largo de los días para ofrecer su perspectiva sobre este tema.

El pasado miércoles 29 de marzo los partidos Conservador y de La U, ‘se levantaron de la mesa’ y no se habría conseguido un acuerdo entre el Gobierno y otros partidos en materia de la reforma a la salud.

En una carta enviada a la ministra de Salud, Carolina Corcho, Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro, jefes de esas colectividades, manifiestan que “persisten obstáculos” que consideran “insalvables para continuar avanzando con más reuniones para el apoyo con la conciliación del texto de la reforma a la salud”

Por este motivo, este 31 de marzo en Sigue La W Alejandro Gaviria hace un análisis de diversos temas en el país, entre esos, la reforma a la salud.

Gaviria inició su intervención mencionando que “la reforma a la salud tiene propósitos que son de interés para todos, como la atención primaria, la calidad laboral. Pero el núcleo de la reforma es saber qué va a pasar con lo que conocemos como sistema de salud”

Ejemplificando algunos puntos del articulado con una propuesta en materia de sistema de salud que tuvo Colombia en 2001.

“Hay otra discusión más técnica sobre lo que uno llamaría un sistema con un pagador único, Colombia ya intentó sistemas de salud de esa manera y fue en el 2001 y fue un desastre, creó todo tipo de corrupción. Colombia ha intentado sistemas de salud similares a los que propone la reforma y eso ha sido un fracaso”, sostuvo.

Adicionalmente, expresó que “el sistema propuesto en la reforma es puramente ochentero, no hay una conceptualización moderna del sistema”, y por la misma línea, que “como hoy la reforma esta planteada no creo que vaya a funcionar para mejorar la calidad de servicio para los usuarios”.

Corrupción en materia de salud en Colombia

Dentro del diálogo con Gaviria, el exministro de Educación se refirió a la corrupción que habría en el país dentro del sistema de salud.

“La estrategia que se planeta y la que la ministra de Salud plantea es un sistema de información en donde se va a tener control del proceso y yo se lo dije a la ministra y al presidente, solo con 100 mil millones de pesos quieren crear ese sistema que evite la corrupción y eso no va a pasar”, contó.

Además, que “la discusión esta semana, entre muchas, ha estado sobre eso, sobre el tema de los fondos territoriales, el riesgo de crear esos fondos es alto y parece que ese riesgo se lo mencionaron a la ministra los jefes de los tres partidos”

Así mismo, explicó que “algunos de esos fondos (de la salud) van a tener participación de gobernadores y alcaldes, no quiero decir que vayan a ser corruptos, sino que estará relacionado la capacidad del estado para desempeñar esas labores. Si uno quiere moverse a ese sistema debe haber una transición prolongada; cuando hay desorden y no hay capacidades viene la corrupción”, dijo.

Sobre la ministra de Salud, Carolina Corcho

Gaviria mencionó que “yo me senté en ese gabinete, en ese fuero presidencial y yo pedirle renuncia a quien fue compañera de gabinete no me parece”.

Así mismo, que “cuando yo me reúno por primera vez con el presidente Petro antes de la elección fue con la idea de un acuerdo nacional. Debe haber más voluntad y predisposición, entender los argumentos de la contraparte y tenerlos en cuenta”, dijo sobre la flexibilidad que debería tener el Gobierno con ese articulado.

Médicos y sistema de salud colombiano

Uno de los temas que relacionó en la entrevista fue el papel de los trabajadores de la salud en este sector, en donde dijo que “hay dos aristas sobre todo en los hospitales públicos y creo que la reforma tiene razón en esto, la contratación de trabajadores de la salud de planta tenía efectos financieros y fue consolidarse una especie de dependencia, pero esta muy de fondo el problema financiero”.

Además, que “muchos de ellos no quieren contratos a término indefinido porque trabajan en varias instituciones”

Zonas abandonadas en el país y acceso a la salud

“No es un descubrimiento de este Gobierno, es algo que se ha dicho hace muchos años. La reforma dice que debe haber un centro de salud, un centro de atención primaria por cada 20 habitantes y si, por ejemplo, se va a Guainía, solo habría dos, no tendría sentido. Se debe saber en dónde se necesita, en qué lugares y las brigadas, porque el tema es que para mejorar en estas zonas dispersas no se necesita una reforma a la salud, se necesita voluntad y presupuesto”, relató.

“No está hundida”: Gaviria concuerda con declaraciones de Racero

David Racero, presidente de la Cámara de Representantes dijo en La W que la reforma no estaba hundida, declaraciones con las que Gaviria dejo ver que estaba de acuerdo.

“No está hundida, lo que pasó es que perdió un apoyo político importante y la consecuencia de esto es que su tránsito legislativo va a ser más difícil, en esta legislatura no se va a aprobar”, dijo.

Además, que la reforma “seguirá su tránsito, que será difícil y el Gobierno deberá tener flexibilidad”

Para explicar que “no creo que deba hundirse, no creo que eso le convenga al país, debe seguir trabajando para entregar un consenso”.

Reforma a la salud y aspecto financiero

Gaviria explicó que en la reforma a la salud “el tema del impacto fiscal no está resuelto”.

La carta formal que tiene que enviar el Gobierno a MinHacienda y al Congreso “no ha sido enviada”

Por este motivo, “lo más seguro es que MinHacienda diga que los planes que se tienen en la reforma deberán ser dilatados en el tiempo y que se necesita más claridad en los gastos, toda esa discusión no ha terminado”. Además, que “hay obstáculos fiscales, políticos y legales”

¿Sistema de salud de Estados Unidos como ejemplo?

Gaviria fue tajante con el sistema de salud de Estados Unidos, en donde mencionó que “es un desastre, es el único país en donde la esperanza de vida viene cayendo sistemáticamente en los últimos años. Tiene costos exorbitantes que excluyen partes de la sociedad y no puede ser un referente para Colombia, es algo excluyente e impagable”, dijo.

Caso Camila Abuabara

El exministro se refirió al reconocido caso de Camila Abuabara, quien luchó contra el cáncer en un caso que logró una gran visibilidad en el país. Pues fue cuestionado de, si con esta reforma, la vida de la jóven se hubiera salvado.

“Implementa la ley estatutaria en salud, esa ley es la inspiración de la reforma y prohíbe los tratamientos en el exterior, esta reforma no hubiera cambiado esa situación”, puntualizó.