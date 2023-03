“Ha faltado flexibilidad”: Alejandro Gaviria a Gobierno y MinSalud por reforma a la salud

El exministro de Educación, Alejandro Gaviria, pasó por los micrófonos de Sigue La W para plantear sus cuestionamientos ante la reforma a la salud que el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República y que perdió en los últimos días el apoyo de los partidos Conservador, Liberal y La U.

Ante esto, Gaviria se refirió a una posible salida de la ministra de Salud, Carolina Corcho, de la cartera y cómo esto afectaría el paso legislativo de la reforma.

“Yo me senté en el gabinete presidencial. Pedirle renuncia a quien fue mi compañera no me parece”, expresó.

De la misma manera, fue enfático en decir que a la ministra Corcho como al Gobierno les ha faltado flexibilidad con la reforma y la capacidad de llegar a acuerdos con las partes.

“Cuando me reúno por primera vez con el presidente, antes de la elección, fue con la idea de hacer un acuerdo nacional. Habían unas ideas, pero vamos a hacer un gabinete un poco más amplio de coalición para tener discusiones de todos los temas. Ha faltado flexibilidad”, aseguró.

“Debe haber búsqueda de consensos. Creo que debe haber más voluntad, más predisposición de llegar a acuerdos racionales para tener en cuenta y entender los argumentos de la contraparte”, dijo.