Denuncia: Pasajeros de Ultra Air llevan 48 horas durmiendo en el aeropuerto de San Andrés

El pasado miércoles 29 de marzo, la aerolínea de bajo costo, Ultra Air, anunció que cerraría sus puertas suspendiendo su operación, según comentaron, por “situaciones macroeconómicas adversas a la industria”, comunicando su imposibilidad de seguir operando.

Sin embargo, es importante resaltar que hasta poco antes de su anuncio, Ultra seguía vendiendo tiquetes sin límites, por lo que la población afectada acabó siendo inmensa.

Desde entonces, aerolíneas como Avianca se han encargado de reubicar a estos pasajeros, pues muchos de ellos se encontraban en medio de viajes de trabajo o de vacaciones y ahora se ven en una compleja situación al estar varados en sus destinos turísticos sin la posibilidad de retornar a sus hogares.

Tal es el caso de San Andrés, isla donde son más de 80 los afectados por esta problemática, siendo evidencia de ello el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, donde los viajeros han pasado dos días durmiendo y albergándose, mientras esperan una solución para su regreso, ya que no se les ha dado una respuesta clara.

Yaneth Hurtado, viajera medellinense varada en el aeropuerto de San Andrés, habló en Sigue La W desde el aeropuerto donde se presenta la problemática.

“Llevamos 48 horas, dijeron que enviarían un vuelo de la Fuerza Aérea pero no es concreto. Hoy la respuesta es que el avión que estaba destinado para San Andrés está varado en Medellín. Llegamos el 29 de marzo, nos dijeron que no nos preocupáramos que nos iban a solucionar el regreso, pero no es así”, comentó la afectada.

Del mismo modo se refirió a lo que han tenido que hacer los que se encuentran afectados por Ultra Air.

“Apenas aterrizamos nos dijeron que no operarían más. Somos aproximadamente 80 personas de Medellín, pero son muchos más. Tuvimos que hacer una protesta pacífica porque uno se programa con un presupuesto y esto se acaba. Solo nos han dado dos refrigerios”, denunció.

Finalmente aseguró que nadie de la aerolínea Ultra Air responde por la situación, siendo la Aeronáutica Civil quien está informando a los afectados. Cabe destacar que con el cierre de Viva Air y Ultra Air la operación aérea de San Andrés se redujo en más del 50%.

