JEP: víctimas rajan a Farc en reconocimiento de crímenes sexuales y desaparecidos

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) en su más reciente escrito de observaciones frente a los aportes de los excombatientes de las Farc (Bloque Occidental), criticó duramente el reconocimiento de esa antigua guerrilla frente a crímenes sexuales, afirmando que en las diligencias (ante el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre), no asumen responsabilidad ni a nivel nacional ni territorial por dichos vejámenes cometidos.

Entre las inconformidades que elevaron ante la magistratura, señalaron falta de asunción de responsabilidad de los excombatientes, escudándose en que los manuales de las Farc prohibían dichos crímenes o echándole la culpa a otros grupos armados.

“Hasta este momento procesal, el reconocimiento de la violencia sexual en todos los niveles de análisis de la Sala (territorial y nacional) ha sido nulo, y se ha caracterizado por el mantenimiento de falsos relatos que mantienen la impunidad y revictimizan a las víctimas al hacer creer a la sociedad que las historias de violencia sexual son inventadas por ellas o que mienten en sus relatos” señalaron ante la jurisdicción.

Frente a la desaparición forzada el panorama según las víctimas de dicha organización, por lo menos en el Bloque Occidental, es el mismo; resaltando eso sí algunos casos individuales donde los comparecientes han entregado datos importantes pero el común denominador es un incipiente reconocimiento y aporte de información, que poco contribuye sobre todo a conocer las circunstancias del crimen y la ubicación de los restos de las víctimas.

“No existe voluntad de parte de los comparecientes de esclarecer hechos de desaparición forzada, aceptar genuinamente su participación ni aportar a esclarecer el paradero de las víctimas. En la totalidad de casos de desaparición forzada no hubo voluntad de los comparecientes de indicar elementos novedosos que permitan delimitar el lugar donde está inhumada la persona desaparecida” señala el escrito en poder de W Radio.

Además de los reproches frente a la falta de reconocimiento de crímenes sexuales y de desaparición forzada, las víctimas también repudiaron la ausencia de colaboración en esclarecer los casos de desplazamiento forzado, terceros involucrados en los secuestros, así como reconocer los malos tratos especialmente a integrantes de la Fuerza Pública. Adicionalmente criticaron que le echen la culpa a exguerrilleros muertos frente a los delitos.

“Es necesario que la responsabilidad deje de recaer sobre aquellos que no pueden hablar por no estar vivos, y comience a recaer sobre aquellas personas que continúan en el proceso: la responsabilidad es del compareciente, no de los que murieron” sentenciaron las víctimas.

Ante todo lo anterior, desde la Comisión solicitaron expresamente a la magistrada Lemaitre que deje de calificar las desapariciones forzadas de las Farc como “casos aislados”, algo que aseguran quedó plasmado desde la imputación al antiguo secretariado y se ha venido manteniendo por el despacho. Al contrario, piden que se le dé calificación de crimen sistemático.

“...precisamente la sistematicidad se da porque todos siguieron el patrón común de cometerlo como un modo de castigo hacia las víctimas, y muy especialmente, como un castigo a sus familias por no pagar rescates” expresa el documento.

Adicionalmente, pidieron que se exija a los comparecientes de dicho Bloque Occidental que hagan aportes efectivos a la Unidad de Búsqueda con el fin de hallar desaparecidos como un requisito para mantener los beneficios del Acuerdo, y finalmente se les ordene dejar de mantener “relatos de negación” frente a la violencia sexual.