Otros 13 funcionarios venezolanos fueron presentados ante un juez por casos de corrupción

El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, informó que la madrugada de este miércoles, 5 de abril, la Policía Nacional Anticorrupción presentó a 13 personas por presuntos delitos relacionados con la trama de corrupción en empresas estatales como Pdvsa y la Superintendencia de Criptoactivos y que ha involucrado a altos funcionarios y empresarios.

En el caso de éstas 13 personas, involucra a la Corporación Venezolana de Guaya (CVG) que se encarga de comercializar productos para la industria siderúrgica; de SIDOR y Cartones de Venezuela.

En un video, publicado por el ministro, se pueden ver a los nuevos detenidos ingresar a un salón que estaría ubicado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tal y como ocurrió con los primeros detenidos.

Sin embargo, el ministro no aclaró dónde se realizó la audiencia ni tampoco los cargos que se les imputan.

Entre los detenidos están Pedro Maldonado, quien era el presidente de la CVG y se desempeñó en otros altos cargos de la administración pública como presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Maldonado además es muy cercano al ex ministro de Petróleo, Tareck El Aissami; el presidente de Sidor, Néstor Astudillo y Hugo Cabezas, que fue ex gobernador del estado Trujillo, ex director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), ex director de la Corporación Maneiro, una empresa que controlaba la entrega de papel periódico a los medios y además, fue ministro de Despacho tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro.

Otros de los detenidos son Edgar Sánchez, vicepresidente de Planificación de la CVG; Felipe Contreras, vicepresidente de Hierro y Acero de la CVG; Lino Mora, vicepresidente Ejecutivo de la CVG; Tulio Medina, vicepresidente de Finanzas de la CVG; Carlos Moreno, Johan Sequera, Isaac Mohamad, a quienes también se les realizó su audiencia de presentación en horas de la madrugada.