Lucas Jaramillo y su faceta como manager de jugadores: representa a más de 40

Lucas Jaramillo, exfutbolista colombiano que tuvo su auge en el club Independiente Santa Fe en donde jugó 86 partidos y anotó 21 goles, tras si retiro, exploró otra faceta que igual se mantiene ligada al fútbol colombiano.

Muchos deportistas luego de su retiro se enfocan en una carrera de dirección técnica o simplemente se alejan del deporte.

Sin embargo, este no es el caso de Jaramillo, quien pasó por los micrófonos de Peláez y De Francisco para hablar de, luego de cerrar su carrera como deportista, convertirse en manager o representante de futbolistas.

“Nosotros manejamos hoy cerca de 40 jugadores, de esos unos 15 están en la elite y el resto están en el futbol colombiano o en divisiones menores”, contó Jaramillo sobre los deportistas que maneja Alinea Sports, su empresa.

Así mismo, dijo que en su lista hay jugadores como Edwin Cardona, Sebastian Pérez, Anderson Arroyo, Edward Atuesta, Mariano Vásquez, entre otros que no nombró, pues dijo entre risas que “es que decir nombres es complejo porque se me pasa algunos y luego me llaman a decirme que por qué no los nombré”.

Por otro lado, Jaramillo explicó que ese negocio de representación de jugadores es complejo porque la cantidad de partes que se involucran en las negociaciones.

“Hay una parte muy difícil del negocio y es que no solo depende del jugador, sino de los empresarios, de los compradores, de los vendedores y ponerse de acuerdo (entre todos) es complejo porque son muchas partes”.

Además, que dentro del tema “los protagonistas son los jugadores”, más no los representantes.

Finalmente, sobre el tema explicó que “llevo muchos años en el fútbol. La maxima cantidad de jugadores que he tenido en la Selección fue en la era Pekerman, y fueron tres: David Ospina, Edwin Cardona y Sebastián Pérez en la misma convocatoria”.

David Ospina y su recuperación

Sobre el arquero colombiano, quien sufrió una lesión en uno de sus brazos, explicó que va “muy bien, creo que todo es sin afán. Era una lesión compleja en un punto complejo para un arquero porque fue en el codo, pero va súper bien”.

Además, que “la idea es recuperarse supremamente bien, no quiero dar tiempos para no especular, pero diria yo que 4 semanas más para ya estar haciendo fútbol otra vez”, sentenció.

