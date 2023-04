JEP cita de nuevo a Salvador Arana para que hable de paramilitarismo

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) definió citar nuevamente al exgobernador de Sucre y exparapolítico Salvador Arana para que continúe realizando aportes a la verdad sobre paramilitarismo en Sucre.

De acuerdo con la resolución conocida por W Radio, el despacho de la magistrada María del Pilar Valencia llamó a rendir declaración a Arana los próximos 24 y 25 de abril; el detalle es que a diferencia de las anteriores diligencias, estas se llevarán a cabo de forma presencial en la ciudad de Barranquilla (donde el exgobernador permanece recluido) en la penitenciaria El Bosque.

De hecho, el lugar en el que se adelantarán las audiencias de aporte a la verdad se mantiene en reserva por seguridad del exparapolítico y exembajador en Chile durante el gobierno Uribe.

“Se ordena al INPEC-Seccional Atlántico, Barranquilla, penitenciaría El Bosque, que el señor Salvador Arana esté disponible para reuniones con el despacho desde el día lunes 24 de abril, desde las 9 a.m., en el sitio de la audiencia que posteriormente se informará, para reuniones que son previas a la audiencia que se inicia este mismo día”, señala la resolución en poder de La W.

W Radio consultó a grupos de víctimas del exgobernador entre ellas a Juan David Díaz, hijo del exalcalde Eudaldo ‘Tito’ Díaz, para conocer las expectativas que tienen frente a dichas próximas audiencias.

“Espero que Salvador Arana no diga verdades a medias, ni que utilice estas audiencias para obtener ganancias económicas de quienes señala, así como involucrar a quienes no tuvieron relación con sus andanzas criminales pero que eran sus enemigos políticos. Que denuncie a testaferros y aporte bienes a la reparación de sus víctimas, porque hasta ahora no lo ha hecho”, sentenció el defensor de derechos humanos.

Asimismo, manifestó que la JEP frente a los bienes de Arana debe empezar a investigar donde están para que sean usados en favor de las víctimas.