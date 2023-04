Reportan temblor en Puerto Escondido, Córdoba

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico tuvo una magnitud de 4.2 y una profundidad de 42 Km, mar Caribe. Se registró hacia las 11:10 p.m. del 6 de abril del año 2023.

Pese a este fenómeno, en la importante zona turística de Córdoba no se registraron afectaciones.

“Yo creo que el único que sintió ese temblor fui yo. Sentí que me movieron la silla fuerte, pero solo fue eso porque consulté con los vecinos y dijeron que no sintieron ese movimiento ¡Gracias a Dios no hay afectación”, dijo a La W, Aroldo Álvarez, líder comunitario de Puerto Escondido.