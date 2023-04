Petro abre la puerta para reunirse con exjefes paramilitares en búsqueda de la verdad

Presidente Gustavo Petro. (Photo by: Cristian Bayona/Long Visual Press/UCG/Universal Images Group via Getty Images) / Cristian Bayona

En medio de la intervención durante la Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas, el presidente Gustavo Petro abrió la puerta para reunirse con los antiguos jefes paramilitares, que han pagado sus condenas, “hoy dicen que están dispuestos a reunirse conmigo, yo creo que esa reunión debe darse para establecer en blanco y negro qué pasó con la ley de Justicia y Paz, y saber qué pasó con sus bienes y en qué medida ese proceso de paz con los paramilitares quedó trunco o se puede finiquitar y en que medida podemos hacer un inventario de vienes”, dijo el mandatario.

En ese mismo, sentido habló de la reparación que debe hacerse a las víctimas por parte del Estado, por eso las invitó a convertirse en un gran movimiento social por la paz.

“Las víctimas en Colombia son millones. Si esos millones de personas pudieran organizarse podríamos tener el primer movimiento social en Colombia cuyo objetivo es alcanzar la paz. Me parece fundamental que las organizaciones de víctimas, de todo tipo, de cualquier origen, pasen a convertirse en un Movimiento Social por la Paz”, dijo Petro.

Así mismo, hizo énfasis en el que el Gobierno está comprometido con el cumplimiento del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc-Ep, que ordenó reparar de forma integral a las víctimas.

“La mayor reivindicación hacia ustedes es que no haya más víctimas y que su número no siga creciendo. En ello, mi Gobierno va a ayudar en todo lo que se pueda, en avanzar en la reparación, para que no sean sus nietos los que reciban (las indemnizaciones); quiere ayudar a que el Centro de Memoria sea eso realmente, a que las asociaciones de víctimas puedan ser ese gran movimiento y acelerar los procesos de adjudicación de tierra”, enfatizó.

También anunció la importancia de la figura de la Policía de Paz, “hemos visto que cuando se restituyen tierras el peligro en las zonas se mantiene. Le he pedido a la Policía que construya la Policía de Paz, de tal manera que tenga un número de efectivos lo suficientemente grande para que cuide los puntos de restitución de tierras, los puntos de Reforma Agraria, los puntos de vivienda y vida agraria de los excombatientes que firman la paz”, precisó.

Finalmente, el presidente Petro instó a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz un “mayor esfuerzo por conseguir la verdad integral sobre los acontecimientos de la violencia “caiga quien caiga”.