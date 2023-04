No exige autorización de Vicepresidencia: Roy Barreras sobre muelle en Gorgona

El presidente del Congreso, Roy Barreras, salió en defensa de la construcción del muelle de isla Gorgona, que se encuentra suspendido por cuenta de algunos análisis del impacto, así como diálogos que busca establecer el Gobierno Nacional con las comunidades de la zona de influencia del proyecto.

Barreras se refirió específicamente a las inquietudes que ha expresado la vicepresidenta Francia Márquez sobre la instalación de un radar en esa estación de guardacostas y aseguró que se trata de “un asunto de seguridad nacional” ante la presencia de grupos narcotraficantes en la región.

La reconstrucción del muelle y el radar en la isla Gorgona paralizada por intereses diversos que por ingenuidad, populismo o complicidad impiden que se controle a las mafias que han cargado con cocaina 184 narcosumergibles detectados mas un… — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 9, 2023

Asimismo, el senador señaló que no se necesita aval de la vicepresidenta para avanzar en el proyecto y pidió a los ministerios responsables del tema que avancen en la concertación para reanudar la obra.

“En Colombia no hay una norma que exija la autorización de la Vicepresidencia para ejecutar un proyecto necesario de seguridad nacional. Es urgente que el Gobierno Nacional, y me refiero al Ministerio del Interior, al de Defensa y a la Armada, asuman la concertación realizada con las comunidades (sin la ingenuidad de pensar que no puedan ser presionadas por mafias que se oponen) y ejecuten la obra prevista hace meses”, puntualizó.

“Narcotráfico marino que financia las violencias, la muerte y la inseguridad en todo el Pacífico colombiano. ¿Quién se opone? ¿Qué colombiano de buena fe, ecoturismo limpio o pescador artesanal se opondría a un radar de protección para todos que además cuenta con todas las licencias ambientales?”, concluyó el senador del Pacto Histórico.