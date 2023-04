Presidente Petro y fiscal Barbosa tendrán una nueva reunión en Casa de Nariño

Desde las 10 de la mañana el presidente Gustavo Petro y el fiscal, Francisco Barbosa se reunirán por tercera vez en la Casa de Nariño, luego de varias posiciones de parte y parte que han generado controversia en el país.

Aunque no se conoce públicamente la agenda del encuentro, se tiene previsto que temas como la paz total, ley de sometimiento, así como los proyectos de modernización y humanización en el sistema carcelario del país.

La relación de los altos funcionarios ha tenido altas y bajas y es que la última controversia entre Petro y Barbosa giró entorno a las declaraciones del fiscal en República Dominicana, donde aseguró que el Gobierno tiene propuestas para legalizar todas las cadenas de narcotráfico en el país.

“El Gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico. Y yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiré que pase porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos. Esa es una situación que estamos viviendo. Imagínese ustedes legalizar la importación de precursores químicos para legalizar la producción cocaína, heroína y drogas sintéticas. Ahí estuve y lo denuncié en el Congreso de la República”, dijo Barbosa en ese entonces.

Ante esto, el presidente respondió a través de su cuenta de Twitter, rechazando los señalamientos.

“Esta es una verdadera calumnia. Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la Cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros”.

Se espera entonces que con este nuevo encuentro se limen asperezas y se lleguen acuerdos en torno a la paz total.