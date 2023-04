Fue una experiencia muy linda: Dylan Borrero sobre su paso por Atlético Mineiro

Dylan Borrero, futbolista del New England Revolution. (Photo by Shaun Clark/Getty Images)

En diálogo con Peláez y De Francisco, el futbolista Dylan Borrero jugador del New England Revolution, se refirió a su vida en Estados Unidos, su paso por el Atlético Mineiro y su fututo profesional.

El futbolista colombiano actualmente juega por la derecha, pero también ha destacado por su habilidad en la izquierda. En ese sentido, señaló que se acomoda a las peticiones del director técnico para que el equipo sea mejor: “Lo importante es acoplarse a lo que el fútbol te lleva”.

En cuanto a vivir en Boston, Estados Unidos, aseguró que el idioma y el clima han sido dos grandes barreras, sin embargo, ha trabajado para adaptarse.

En cuanto a su futuro y si desea apuntarle al fútbol europeo, mencionó que está enfocado en su presente, “no me gusta pensar en el futuro porque no se sabe qué va a pasar, mientras que si trabajas en tu presente se hace realidad. No tengo afán y sigo enfocado en seguir rompiéndola aquí porque sé que si sigo así el resto vendrá pronto”.

Por otro lado, se refirió a su paso por el Atlético Mineiro catalogándola como “una experiencia muy linda”.

“Allá en Brasil se juega mucho al rondo, se trabaja mucho 2 vs 2 y hay mucha competencia, creo que eso te adapta al juego”, añadió.

Escuche la entrevista completa: