¿Los padres deberían avalar educación sexual que reciben sus hijos en los colegios?

Un nuevo debate se encendió en el país por cuenta de un proyecto de ley que está siendo discutido en su primer debate, en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, y que de ser aprobado daría mayor participación a los padres de familia en los contenidos que los colegios enseñan a sus hijos en materia de educación sexual.

Se trata de una iniciativa presentada por congresistas de los partidos Conservador y Mira, la cual abre una discusión sobre qué tanta libertad de cátedra tendrían las instituciones educativas, cuando aborden temas relacionados con la sexualidad.

Según el representante conservador Luis Miguel López, uno de los autores, no se trataría de eliminar esos contenidos, sino de involucrar directamente a los padres o tutores de los menores en los mismos.

“Aquí no estamos discutiendo si educación sexual sí o no, aquí estamos discutiendo el fortalecimiento de los padres en la educación, para que los vinculemos y hagan parte. La idea es que a los niños y jóvenes no les fallen ni los padres ni el colegio y por eso queremos involucrar a los padres. Hay corrientes que dicen que los hijos son del Estado y no. ¿Cómo así? Entonces, ¿de quién son los hijos? Metamos a los padres para que los niños tengan una vida feliz, para que los acompañemos en esos temas”, precisó López.

Sin embargo, para el representante Jaime Raúl Salamanca, de Alianza Verde, la propuesta sería inconveniente, pues se requeriría permiso de los padres para elegir los temas, previo a que lleguen a las aulas de clases.

“Hay unas condiciones que el proyecto trae que claramente, como dijo Shakira, son inconstitucionales. El artículo segundo menciona que la obligación sobre la educación para la sexualidad debe ser aceptada o no por los padres o tutores legales. Eso es abiertamente inconstitucional. En la Corte va a caer este proyecto, va a ser declarada esta norma inconstitucional”, advirtió Salamanca.

El proyecto todavía tiene pendiente un artículo antes de que logre pasar a la Plenaria de la Cámara, donde tendría que enfrentar el segundo de cuatro debates.