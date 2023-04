Líder social atacada con ácido en Tunja recibe protección de la UNP

Tunja

Patricia Cardozo, líder social que fue atasca con ácido el pasado 10 de abril en el parque Santander en Tunja (Boyacá) confirmó que le fue asignado esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales.

“Precisamente viene el esquema de la Unidad Nacional de Protección de Bogotá para hacerlo efectivo”, dijo Cardozo.

Narra que en el momento de los hechos, se desplazaba hacía su casa, luego de participar de una reunión en la Gobernación de Boyacá. “Llegando al parque Santander una persona se acerca y me lanza líquido en la cara; pensé que era otra cosa y comienzo a sentir ardor en el rostro, en el cuello y salí corriendo hacia mi casa a llamar a la Policía y una ambulancia”.

Reiteró que viene recibiendo amenazas desde junio de 2022, han aumentado y por eso ya hay un proceso en la Fiscalía. “Me han llegado panfletos a mi casa, mi lugar de trabajo, me rayaron el carro, llamadas, amenazas, persecución. El miércoles santo, me mostraron un cuchillo, no me dijeron nada seguramente era una amenaza previa a lo que me iba a pasar”, dijo Patricia que es enfermera jefe del hospital Universitario San Rafael de Tunja.

Insiste que sí hay una resolución que le notificaron que la Alcaldía que debía cumplir con unas medidas de protección por considerar que su caso era un riesgo extraordinario. “Ni la Alcaldía, ni la UNP ni la Gobernación”.

Dijo que no sabe quién le lanzó el ácido que le dejó quemaduras de primero y segundo grado en el lado izquierdo de la cara, en el tórax y en los muslos.

Las organizaciones sociales esperan que se den resultados con celeridad en las investigaciones frente a los hechos ocurridos este lunes 10 de abril y las recurrentes amenazas e intimidaciones de las que viene siendo víctima Patricia Cardozo.

“Articulación interinstitucional para atención y seguimiento del caso de Patricia, así como de las demás denuncias radicadas por líderes y lideresas sociales del departamento de Boyacá que siguen esperando protección de la mano de justicia para seguir con su labor”, dice en comunicado de prensa la Plataforma Feminista Boyacense.

Así mismo solicitaron para dentro de un mes, mesa de seguimiento a la situación de riesgo, amenazas e intimidaciones contra Patricia Cardozo.