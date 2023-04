Los contratos del personero Villabona que están en la mira del Concejo de Tunja

Tunja

Durante un debate de control político el concejal Jonathan Bosigas, cuestionó tres contratos realizados por la Personería de Tunja que tiene que ver con redes sociales, remodelación de la oficina de esa entidad y planillas de seguridad social.

“El valor del contrato de la remodelación de las oficinas de la Personería tuvo un valor de $254 millones y luego una adición de $127 millones. Es muy cuestionable esta adición del 50% de una acta de inicio del 23 de diciembre de 2021 y a los 5 días con un porcentaje de 0% de avance adicionan ese 50%”, dijo Bosigas.

Insiste que para dicho contrato, la Personería argumentó que tenían que ampliar los espacios porque veían hacinamiento y no tenían condiciones adecuadas para poder trabajar.

“Además, el doctor Villabona, de una manera muy desprevenida, simplemente envió una comunicación a la administración municipal, pidiéndole que le permitan hacer la remodelación de los baños, cuando son compartidos con la administración municipal en el tercer piso, y esto es un detrimento patrimonial porque eso no es parte del comodato que se habían organizado para la remodelación de las oficinas”, denunció el cabildante.

El segundo contrato tiene que ver con unos contratistas en el año 2021, según Bosigas, fueron víctimas de planillas de seguridad social fraudulentas.

“Tenemos un caso de como un judicante tenía 10 planillas fraudulentas, lo cual puede que el contratista haya sido víctima de alguna estafa o de un fraude, pero lo que nos causa preocupación es que el señor personero y su equipo de trabajo, no hayan hecho la revisión pertinente con oportunidad de las planillas que era importantes para darle pago a estos judicantes o contratistas en ese momento”, dijo.

Sostuvo que le preocupa un contrato de $7 millones qué tiene como objeto el posicionamiento en redes sociales de la Personería.

“El señor Villabona contrata el préstamo de unos computadores, es algo muy curioso, con el soporte técnico que ellos brindan diciendo que no tenían recursos para comprarlos y tenían que hacer un alquiler de esos equipos para que los funcionarios pudieran trabajar porque no tenían en que trabajar, pero cuando justifican la adición del contrato de la remodelación, lo utilizan diciendo que no tenían más necesidades, y por tanto deciden meter esa plata a la topa tolondra a la remodelación de la oficina, en vez de comprar las herramientas necesarias para puedan atender al público”, dijo.

Por su parte, el personero municipal, Andrés Villabona reconoció que tiene 11 denuncias en la Fiscalía en Boyacá motivadas por el tema de la seguridad social de los contratistas o judicantes.