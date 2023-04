Round 2: archivan caso contra el expresidente Álvaro Uribe por injuria y calumnia

Los encontrones entre el expresidente Álvaro Uribe y el periodista Daniel Coronell parecen no terminar. Este round lo gana el expresidente después de que la Fiscalía ordenara el archivo de una querella por injuria y calumnia.

El 14 de noviembre de 2016, el expresidente Álvaro Uribe publicó un trino asegurando que la empresa NTC Nacional de Televisión, de la cual el periodista Daniel Coronell es accionista mayoritario y miembro de la junta directiva, habría sido financiada por personas vinculadas al narcotráfico.

El periodista aseguró que los señalamientos a NTC buscaban perjudicar su buen nombre e incluso, torpedear la participación de la empresa en la licitación pública 001 de 2016 que tenía como objeto la Concesión de Espacios de Televisión.

Reiteró que, el señor Justo Pastor Perafán, quien fue extraditado en el año 1991 a Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, jamás ha hecho parte de la empresa.

Por su parte, el expresidente aseguró que estas aseveraciones venían de información pública en medios de comunicación, la biografía del señor Justo Pastor Perafán e incluso videos en Youtube.

Los hermanos David y Marco Cañon Cortes, quien fueron socios de la empresa, vendieron sus acciones al señor Cesar Hernando Villegas. Los hermanos son señalados de ser testaferros de Justo Pastor Perafán.

La Fiscalía va más allá y asegura que “se tienen documentadas las relaciones entre Perfán y NTC, quien participaba en la sociedad Imagen y Sonido, cuyo vínculo profesional quedó registrado en el programa piloto del noticiero presentado en una licitación 001 de 1991.

Por lo anterior, el ente acusatorio concluyó que las manifestaciones contra Pastor Perafán y Cesar Villegas, están soportadas documentalmente, por lo cual lo dicho por el expresidente Uribe “no es producto de la creación o de la invención”.

Incluso, explica que en el documento cuestionado, se hace referencia a NTC Televisión y no se menciona específicamente a Daniel Coronell. Por esta razón, es que para la Fiscalía no se puede probar el ánimo de injuriar o calumniar “por lo que no existe posibilidad de causar daño al patrimonio moral de Daniel Coronell”.

Sobre la expresión del expresidente Uribe donde se refiere al periodista como “extraditable”, la Fiscalía “encuentra lo dicho y escrito (...) sustentado en el convencimiento que el querellado tenía (por los medios de conocimiento a su alcance) que por las relaciones societarias con personas extraditadas o con vínculos con el narcotráfico podían derivar en algún comportamiento que generara una investigación contra el Sr. Coronell”.

La Fiscalía termina asegurando que por la generalidad y falta de presición en esa expresión, “no cuenta con la aptitud necesaria para afectar el buen nombre o la honra” del periodista, por lo cual ordena el archivo del caso.