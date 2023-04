Álex Saab y Álvaro Pulido llevaron a la pérdida el patrimonio venezolano: diputado

Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y excomisionado contra el lavado de dinero y la corrupción del gobierno interino, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el caso del Álex Saab y la captura del Álvaro Pulido.

De acuerdo con Paparoni, “Álvaro Pulido Vargas, anteriormente Germán Rubio Salas, alias ‘El cuchi’, socio de Saab y quien llegó a Venezuela de la mano de Piedad Córdoba aproximadamente en 2014. Con Álex Saab establecieron una red de corrupción y de tráfico de influencias que han llevado a la pérdida del patrimonio venezolano sin precedentes en los últimos años”.

En contexto: Álvaro Pulido habría sido detenido en Caracas

Agregando que “ambos fueron socios de los sobrinos de la pareja de Nicolás Maduro, hoy Álex Saab está acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y nos sorprende que Álvaro Pulido fue arrestado. Esto no es una guerra contra la corrupción sino un pase de factura. Maduro está buscando conseguir dinero, pero también hacer una purga del sistema político”.

En esa misma línea, se refirió a los hechos de corrupción en PDVSA. “El mecanismo es diferente, pero el robo no. Venezuela ha perdido en 20 años un aproximado entre 300.000 y 400.000 millones de dólares, con esto pudiéramos ser Dubái, pero cuando llega Nicolás Maduro al poder y desde cuando entra Saab a controlar o a ser la cabeza del aparato financiero que apoyaba a Maduro vemos un cambio radical en las estructuras”.

Por último, destacó que “en Venezuela no tenemos justicia, ellos pueden inventarse cualquier cosa, es imposible dividir a Álex Saab de Álvaro Pulido, es imposible que se separen estas dos figuras y que uno tenga delitos que otro no (…) son dos personas responsables de hacer una cantidad de trampas que no se habían visto dentro del país”.

Escuche la entrevista completa a continuación: