Dos municipios de Boyacá aún están sin PAE

En diálogo con W Radio, la secretaria de Educación de Boyacá, Ofelia Niño Paipa, confirmó que aún faltan los municipios de Santa María y La Victoria por firmar contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Se estableció que en el municipio de Santa María de nuevo fue declarado desierto el proceso y todo, al parecer, por los largos trayectos y la variación de los alimentos no es atractivo para que un oferente asuma el proceso.

En el caso de La Victoria, el invierno ha generado afectaciones en las vías y el colapso de un puente, motivo por el cual los contratistas no se arriesgan.

De otra parte, el alcalde de Socotá, William Correa, que logró contratar el PAE, reconoció problemas en la ejecución por parte del contratista.

“Hay que decir la verdad. Tenemos un contrato con una fundación, pero siendo consciente, creemos que no logramos cumplir la misión que es alimentar a un niño bien, se debe dar mayor cantidad y calidad. Por ejemplo el contratista después de Semana Santa no consiguió productos en las plazas de mercado y llegar a los territorios apartados no es fácil”, dijo Correa.