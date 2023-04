Duro debate por el futuro del terreno de la nueva sede del Sena en Tunja

Tunja

Durante la presentación del proyecto por el cual se refiere a la cesión de inmuebles del municipio para la construcción de sede del Sena, se dio un duro debate entre la oposición y la Alcaldía de Tunja.

Fernando Morales, secretario jurídico de Tunja, dijo que el municipio lleva 15 años solicitando al Gobierno Nacional que construya una sede para el Sena.

“El director del Sena, Jorge Eduardo Londoño, le dice al municipio voy a construir Permítame un lote que ustedes tienen que me sirve para construir una sede (...). La voluntad de la administración municipal da una respuesta positiva realizando los estudios para este proyecto. No queremos ser un obstáculo para que después digan que no quisimos ceder el terreno, y hemos hecho la verificación jurídica, se puede hacer en la antigua terminal que contaría con los recursos económicos para su financiación y construcción”, dijo Morales.

El funcionario reconoció que los estudiantes del Sena en Tunja están atomizados y hacinados. “Se requiere una solución para los estudiantes del Sena y este terreno podría ser apropiado”.

Le puede interesar: Relato desesperado de un proveedor que quebró por incumplimientos de contratistas del FFIE

Insistió que el equipo jurídico y técnico del Sena son los que tienen que definir y decidir lo hecho por la Gobernación de Boyacá en el lote donado a la entidad durante la administración de Carlos Andrés Amaya.

“En nada implica a la administración municipal el dirimir entre la Gobernación y el Sena. Lo que le corresponde a la Alcaldía es si una entidad del orden nacional, que económica y financieramente es muy superior, que contaría con los recursos para la construcción de esas instalaciones, le pide un terreno de propiedad del municipio de Tunja para realizar la construcción que cumple con los propósitos del Plan de Desarrollo, de ninguna manera la Alcaldía y el Concejo municipal se deberían negar”, insistió Morales.

Sin embargo, reconoció que un predio dentro de la ciudad genera más ventaja a los estudiantes, que uno ubicado a las afueras de Tunja. “A las afueras sería muy costoso para los estudiantes teniendo en cuenta que son de bajos recursos”.

Según Morales, las directivas del Sena y la Gobernación de Boyacá sí deberían resolver todas las inquietudes respecto al lote donado por la mismos administración departamental.

Por su parte, el concejal Eddy Reyes consideró que en términos administrativos y de lucha estudiantil vienen solicitando un predio para una sede.

Dice que el lote de Manzanares de 52.000 metros cuadrados cedido en 2018 por la Gobernación de Boyacá se hicieron inversiones de más $1.600 millones en estudios y diseños para la construcción para un multi-campo.

Según Reyes, el Sena ha invertido más de $700 millones en estudios y diseño con respecto al lote donado por la Gobernación, mientras la terminal es menor a 3.000 metros cuadrados y es pequeño para una sede.

“Podría presentarse un detrimento no solo sobre el lote donado, sino sobre los recursos en estudios y diseños y licencia de construcción”, explicó Reyes.

Contrario a lo dicho por Morales, el concejal dijo que la desventaja de una posible sede en la antigua terminal de transporte es el no tener un espacio y no van a tener un campus universitario previsto en el anterior proyecto de la Gobernación de Boyacá.

Reyes insistió que no es viable el proyecto en la antigua terminal de transporte y que el director del Sena, Jorge Eduardo Londoño debería corresponder al trabajo que por años se ha hecho por parte de la Gobernación de Boyacá, administrativos del Sena y estudiantes.

Entre tanto, Juan de Jesús Sánchez Sosa, docente y vocero del sindicato del Sena, dijo que le sorprende el proyecto de la Alcaldía de Tunja de ofrecer un nuevo terreno para la construcción de la sede.

“Hemos venido trabajando más de 5 años en un proyecto para tener un verdadero campus educativo. Con espacios deportivos, ambientes convencionales, especializados, laboratorios talleres”, dijo Sánchez Sosa.

Respecto a una posible sede en la antigua terminal de transporte, Sánchez Sosa dijo que es un espacio muy reducido.

“Vemos con gran preocupación que el doctor Jorge Eduardo Londoño, no tiene la decisión política de llevarle a Tunja una infraestructura adecuada y digna”, dijo.