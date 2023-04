Embajada de los Países Bajos envuelta en presunto escándalo de corrupción en Cartagena

Con lluvia de euros falsos inició en el concejo de Cartagena el trámite de Moción de Censura contra la secretaria del interior, Ana María González, quien se encuentra envuelta en un presunto escándalo de corrupción que salpica a la Embajada de los Países Bajos en Colombia.

La secretaría Ana María González es señalada de haber direccionado 2.4 millones de euros a la ‘Fundación por la Educación Multidimensional’, (FEM), de la cual es socia; este dinero, según indica la alcaldía, lo donó Países Bajos en el marco del convenio Cartagena construyendo con el agua (Water as Leverage Cartagena), para la infraestructura hidráulica de la ciudad. Financiación que gestionó la secretaría González cuando fungió como jefa de la Oficina Asesora de Cooperación Internacional de la alcaldía, entre el período 2020 y 2022.

“Entre la respuesta de la embajada de Países Bajos y la información que ahorita manifestó el secretario de planeación solo queda claro una cosa, este tema lo estructuró o este presunto negocio lo estructuró FEM y la Oficina de Cooperación Internacional”, expresó el concejal Sergio Mendoza.

Añadió, “estamos hablando que la Fundación FEM manejaría lo equivalente a 6 mil millones de euro, básicamente es el escándalo más grande que ha tenido la administración distrital (…) como concejal siempre me agradaría que al distrito ingresen recursos importantes para inversión y para que esta ciudad tenga mayor desarrollo, pero lo que el cartagenero no puede aceptar, ni permitir, que se utilice el cargo para favorecer a una entidad de la cual también se forma parte. Eso sin duda alguna es corrupción, eso sin duda alguna merece el reproche de la ciudad de Cartagena”.

“Hoy la administración Salvamos Juntos a Cartagena tiene que soltar las banderas de la corrupción, sin duda alguna se le caen y se lavan la cara con un escándalo tan aberrante como el que hoy estamos manifestando y denunciando, al finalizar este debate vamos a radicar ante la Fiscalía denuncia penal y vamos a radicar denuncias y quejas disciplinarias por todo el material probatorio que hoy tenemos”, puntualizó el concejal Mendoza.

El concejal Rodrigo Reyes expresó que habían identificado a las personas que tuvieron relación con la Fundación FEM y hoy están contratadas con la administración, aseguró que en un gobierno moralista y anti corruptivo no debería pasar.

“En el 2020, $48 millones de los recursos del distrito fueron a parar a personas que participaron en Fundación FEM; en el año 2023, fueron $110 millones que fueron a parar a funcionarios y amigos de la doctora Ana María que es la jefa de la cartera, pero que también antes de ser secretaría de interior ya venía en la administración en Cooperación Internacional”, explicó Reyes.

Señaló, “yo me encuentro con el acta de asamblea extraordinaria número 22 del 27 de febrero de 2022, observo las personas que participaron como la doctora Ana María quien intervino diciendo que había tres convocatorias activas y serían pertinentes que haya un equipo para trabajar y así lograr tener los gastos administrativos de FEM asegurados (…) la doctora Ana María se está riendo pero yo esto no lo haría, no me atrevería; me causa mucha tristeza que se quiera generar un discurso de doble moral”.

Cabe señalar que la Fundación por la Educación Multidimensional’, (FEM), entró al proyecto construyendo con el agua (Water as Leverage Cartagena) como integrante del consorcio ´Las raíces de Cartagena´, del que también forman parte la Universidad de Cartagena y la empresa neerlandesas Witteveen+Bos, Felixx Landscape Architects & Planning, Aqua & Terra y CSC Strategy & Financie.

“El proyecto está por 2.4 millones de euros y cada equipo recibirá 1.2 millones de euros, una cifra que supera los más de $6 mil millones. Estamos hablando de unas soluciones que están buscando hacerle frente al cambio climático en la ciudad de Cartagena y la ciudad según los estudios existentes, a 2040 está amenazada de que varias zonas del distrito desaparezcan por los efectos del cambio climático; este proyecto con esos señalamientos no puede seguir porque no están las garantías dadas de transparencia y de lucha anticorrupción de lo que tanto habla esta administración”, aseguró el concejal Javier Julio Bejarano.

Reiteró, “si esta administración fuera seria, que ya de eso queda poco, no debería permitir que el Concejo hiciera moción de censura, debería renunciar o el alcalde separarla”.

Por su parte el concejal Cesar Pión le dijo a la secretaría Ana María González, “usted podrá burlar todas las acciones que puedan hacer los concejales, pero usted no puede violar al Dios eterno de los cielos; yo consideraría que es una patología que cuando nosotros estemos hablando usted se detenga en el teléfono y escriba una sonrisa, para mi es una patología y si no es un enmascaramiento del temor”.

“Yo por usted siento lastima por ese ego tan inmenso y destructor que tiene, porque ha utilizado el activismo, la condición de mujer, de secretaría del interior para poder atropellar”.

Toda esta situación llevó a que la expresidenta del Concejo, Gloria Estrada, expresara que la Embajada de los Países Bajos no es bienvenida a la corporación, hasta tanto no haya una claridad jurídica y de transparencia del todo el proceso.

Pronunciamiento de la Embajada de los Países Bajos en Colombia

Mediante un comunicado la Embajada de los Países Bajos en Colombia se pronunció, ante la serie de denuncias que empaña el convenio Cartagena construyendo con el agua (Water as Leverage Cartagena), indicando lo siguiente.

“El gobierno de los Países Bajos confirma la total transparencia del proceso de selección de equipos multidisciplinarios en el marco de Water as Leverage Cartagena, este proceso de selección ha sido abierto, competitivo y público. Por tratarse de fondos holandeses, el programa Water as Leverage Cartagena siguió con rigurosidad las reglas de contratación de los Países Bajos”, señala el comunicado.

También indica, “desde la alcaldía de Cartagena se consideró en la evaluación únicamente el concepto por parte de la Secretarías de infraestructura, planeación y cooperación internacional”.

Ante este pronunciamiento el secretario de planeación, Flakin Amadar, manifestó que no participó de manera directa en el proceso, “desconozco que funcionarios de planeación hayan podido participar en este proceso”.

Por su parte el director de Cooperación Internacional de la alcaldía, Miguel Moisés Manga Quintana, aseguró que mantuvo una relación vía acuerdo de voluntades para apoyar las labores de terrenos y la formulación de proyectos de la Fundación FEM, entre los meses de mayo 2017 y junio 2018.

Con respecto a la elección de FEM en Water as Leverage Cartagena aseguró, “nosotros no tomamos la decisión de a quién se contrata o se evalúa”.

La secretaria del interior, Ana María González, concluyó que no participó ni tuvo influencia alguna en el procedimiento de evaluación de dicho proceso de contratación. Tampoco tenía conocimiento que FEM participaría en el proyecto.

Mire aquí el video del caso: