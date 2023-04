Impretics habría incumplido contrato para instalación de sistema biométrico del Congreso

El pasado 31 de marzo se venció la prórroga para cumplir con el contrato de los $4.000 millones que costó la instalación del sistema biométrico de ingreso al Congreso.

Impretics como contratista y ACIN Ltda como subcontratista no habrían cumplido.

El contrato fue suscrito entre el Senado de la República con Astrid Salamanca a la cabeza y la imprenta del Valle conocida como Impretics. El contrato debió ser ejecutado en un plazo de 3 meses.

Sigue La W conoció el contrato de la segunda prórroga, ya que, se debe recordar que la primera prorroga se vencía el 31 de octubre de 2022, no se cumplió y se les dio una segunda prórroga en la que se comprometian a ejecutar el contrato con plazo hasta el 31 de diciembre pero nuevamente no se cumplió.

A mediados de diciembre Impretics dijo que habían inconvenientes y que la entrega sería el 31 de marzo, pero nuevamente no se cumplió y en el documento conocido explican los mortivos.

El contrato está aun en ejecución pero los reesponsables de este proyecto no han ofrecido respuesta; ni Astrid Salamanca de parte del Senado, ni Impretics y Acin Ltda como ejecutores.

En materia de dinero, los 4.000 millones de pesos se giraron a Impretics y no hubo adición presupuestal.

